ФРС США сохранит ставку на текущем уровне, считает аналитик

"Мы не ожидаем изменения ставок, но, возможно, (ожидаем об объявлении) новых мер по поддержанию ликвидности на различных рынках", - отметил собеседник агентства.

"Чрезвычайно важно, чтобы GeForce (программа ответа ФРС по противодействию кризису) выглядела всеобъемлющей в своем подходе, а также необходимо дать рынку сигнал, что текущие меры работают. Мы находимся на неизведанной территории, и ФРС остается важным институтом, так как экономика собирается вступить в худший период этой рецессии", - добавил он.

В марте ФРС США дважды внепланово снижала процентную ставку, и сейчас она находится на уровне 0-0,25% годовых. Глава регулятора заявил, что такие экстремальные меры были оправданы, так как "вспышка коронавируса нанесла ущерб обществу и подорвала экономическую деятельность во многих странах, включая США". Кроме этого, в рамках антикризисного пакета ФРС вкладывает триллионы долларов в поддержание ликвидности на рынке.