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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-04-29T03:23
https://ria.ru/20200429/1570716558.html
ФРС США сохранит ставку на текущем уровне, считает аналитик
https://cdn25.img.ria.ru/images/149432/28/1494322864_0:417:4000:2667_1036x0_80_0_0_a5cce0ba444e6ad6192e1d2b46c73a2b.jpg
РИА Новости

ФРС США сохранит ставку на текущем уровне, считает аналитик

03:23 29.04.2020
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteГлавное здание ФРС США
Главное здание ФРС США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Главное здание ФРС США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания в среду сохранит базовую ставку на прежнем - нулевом уровне, сообщил РИА Новости эксперт американского института CSIS Скотт Макдоналд.
Очередное заседание ФРС проходит во вторник-среду, итоги его будут известны в 14.00 местного времени (21.00 мск). В настоящий момент ключевая ставка находится на уровне 0-0,25% годовых.
"Мы не ожидаем изменения ставок, но, возможно, (ожидаем об объявлении) новых мер по поддержанию ликвидности на различных рынках", - отметил собеседник агентства.
"Чрезвычайно важно, чтобы GeForce (программа ответа ФРС по противодействию кризису) выглядела всеобъемлющей в своем подходе, а также необходимо дать рынку сигнал, что текущие меры работают. Мы находимся на неизведанной территории, и ФРС остается важным институтом, так как экономика собирается вступить в худший период этой рецессии", - добавил он.
В марте ФРС США дважды внепланово снижала процентную ставку, и сейчас она находится на уровне 0-0,25% годовых. Глава регулятора заявил, что такие экстремальные меры были оправданы, так как "вспышка коронавируса нанесла ущерб обществу и подорвала экономическую деятельность во многих странах, включая США". Кроме этого, в рамках антикризисного пакета ФРС вкладывает триллионы долларов в поддержание ликвидности на рынке.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьФедеральная резервная система СШАСШАВ миреЭкономика
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