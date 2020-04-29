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Распространение нового коронавируса
2020-04-29T09:35
https://ria.ru/20200429/1570716529.html
В Сбербанке математически рассчитали пик эпидемии коронавируса в России
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570710693_0:222:3244:2047_1036x0_80_0_0_704a9a897fcf70325965089a77c6b869.jpg
РИА Новости

В Сбербанке математически рассчитали пик эпидемии коронавируса в России

03:21 29.04.2020 (обновлено: 09:35 29.04.2020)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповАвтомобиль скорой помощи у здания Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА в Химках
Автомобиль скорой помощи у здания Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА в Химках
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Автомобиль скорой помощи у здания Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА в Химках
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Сбербанк с помощью искусственного интеллекта построил модель, которая предсказала сроки пика эпидемии коронавируса в России: по всей стране он придется на первую декаду мая, а в Москве наступит несколькими днями ранее, сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости.

"Поэтому нам нужно по-прежнему соблюдать все правила самоизоляции, максимально оберегая наших родителей, бабушек и дедушек", — подчеркнул он.

Ведяхин отметил, что над математической моделью работали лучшие специалисты Сбербанка по анализу больших данных и исследователи искусственного интеллекта. Ее создали на основе эпидемиологического симулятора GLEAM, разработанного бостонским Северо-Восточным университетом в 2009-2019 годах.
Модель в своих прогнозах учитывает такие факторы, как распределение населения по районам и по странам, миграцию между этими районами с использованием всех видов транспорта и все возможные статусы заболевших — от восприимчивых к заболеванию до выздоравливающих.
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По последним данным, общее число больных COVID-19 в России достигло 93 558 человек (подавляющее большинство из них — в Москве), 8456 выздоровели, еще 867 пациентов погибли.
В мире, согласно статистике ВОЗ, зафиксировано свыше 2,8 миллиона инфицированных, 198 тысяч из них скончались. При этом, по подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, заразились уже более трех миллионов человек в 185 странах, 211 тысяч умерли.
На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия, Великобритания, Турция. Россия заняла восьмую строчку, обогнав Иран и Китай.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСбербанк РоссииОбщество
Популярные комментарии
Ну я ещё в марте рассчитал 12 моделей. Мы идём по той модели, где пик будет в середине августа. То есть до 10 августа будет прирост числа умерших. Число можно статистическими методами занижать, но потом будет обвал. Ну как сейчас в Москве. 37 - 31 - 41 - 67 За последние 4 дня. После обращения не стали занижать.
29 апреля, 04:25
АДАнтон Дарлок
381130277
Я перепроверил модель введя новые данные. Теперь середина августа это самый позитивный сценарий. Он реализуется только если протестируют здоровых и отделят протестированных здоровых от непротестированных любых. Если этой меры не ввести то мы уходим со второй половины мая в резкий рост числа умерших и начинается паника. Паника дает взрывной рост инфицированных и начинается негативная спираль. Когда с каждым витком ситуация повторяется в чуть большем масштабе с новыми осложняющими факторами.
29 апреля, 05:24
АДАнтон Дарлок
31814284
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