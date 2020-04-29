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2020-04-29T03:18
https://ria.ru/20200429/1570716495.html
Помпео прокомментировал события в Южном Йемене
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РИА Новости

Помпео прокомментировал события в Южном Йемене

03:18 29.04.2020
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
ВАШИНГТОН, 29 апр – РИА Новости. Соединенные Штаты обеспокоены решением переходного совета Южного Йемена о введении самоуправления в южных провинциях страны, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, распространенном в среду госдепартаментом.
"Такие односторонние действия только усугубляют нестабильность в Йемене. Они особенно вредны во время, когда стране угрожает COVID-19, и угрожают усложнить усилия специального посланника ООН по оживлению политических переговоров между правительством и повстанцами-хуситами", - говорится в заявлении.
Переходный совет Южного Йемена объявил об этом в ночь на воскресенье, в южных провинциях было объявлено чрезвычайное положение, а вооруженным силам и силам безопасности было поручено реализовать его.
"Мы призываем переходный совет Южного Йемена и правительство Республики Йемен возобновить политический процесс", - заявил Помпео.
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В ноябре 2019 года международно признанное правительство Йемена во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади и сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена подписали в Эр-Рияде мирное соглашение о прекращении военного противостояния. Подписание прошло в присутствии наследных принцев Саудовской Аравии и Абу-Даби Мухаммеда бен Сальмана и Мухаммеда бен Зеида, а также президента Йемена. Соглашение, в частности, предусматривает передачу захваченных сепаратистами на юге страны военных объектов и госучреждений в руки правительства.
Сепаратисты создали свой собственный Переходный совет Южного Йемена в мае 2017 года. Их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббу Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди.
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Майк ПомпеоАйдарус аз-ЗубейдиСаудовская АравияЙеменСШАВ мире
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