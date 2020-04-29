Помпео прокомментировал события в Южном Йемене

"Такие односторонние действия только усугубляют нестабильность в Йемене. Они особенно вредны во время, когда стране угрожает COVID-19, и угрожают усложнить усилия специального посланника ООН по оживлению политических переговоров между правительством и повстанцами-хуситами", - говорится в заявлении.