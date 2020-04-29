В Минздраве объяснили, почему в России реже болеют COVID-19

Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке

Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Низкая плотность населения России, меньшее по сравнению с Низкая плотность населения России, меньшее по сравнению с Европой число туристических поездок и высокий охват прививками БЦЖ повлияли на низкую заболеваемость коронавирусом по сравнению с другими странами, следует из аналитического доклада "Влияние коронавируса COVID-19 на ситуацию в российском здравоохранении", подготовленного "Центральным научно-исследовательским институтом организации и информатизации здравоохранения" Минздрава РФ

"Россия – самая большая по территории страна в мире, поэтому население достаточно сильно рассредоточено, что объективно снижает контакты людей между собой", - говорится в докладе, опубликованном на сайте ЦНИИ.

Кроме того, в докладе отмечается относительно низкая мобильность российского населения по сравнению с населением европейских стран и США , в том числе меньше поездок совершается с целью туризма, так как для поездки в другую страну, в отличие от Евросоюза , зачастую необходимо делать визу.

Определенную роль сыграла и прививка БЦЖ, которая распространена в России и некоторыми экспертами оценивается как фактор, повышающий иммунитет и против коронавируса, подчеркивается в докладе.

Достаточно эффективны и меры властей по ограничению доступа коронавируса в Россию, отмечают авторы доклада.

"Существующие мощности и оснащенность стационаров позволяют оказать необходимую медицинскую помощь всем нуждающимся пациентам незамедлительно... Ввод в действие дополнительных инфекционных стационаров (перепрофилирование, строительство новых), а также их оснащение медицинским оборудованием, привлечение необходимых кадровых ресурсов обеспечивают своевременное оказание медицинской помощи с учетом роста заболеваемости", - поясняется в докладе.