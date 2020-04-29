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Распространение нового коронавируса
2020-04-29T02:56
https://ria.ru/20200429/1570716321.html
В США процесс по делу россиянина Никулина перенесли из-за COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/150466/23/1504662325_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_7692ac27feab713e01be72255a0b917a.jpg
РИА Новости

В США процесс по делу россиянина Никулина перенесли из-за COVID-19

02:56 29.04.2020
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© РИА НовостиЕвгений Никулин
Евгений Никулин
© РИА Новости
ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Процесс в США по делу российского гражданина Евгения Никулина, обвиняемого в киберпреступлениях, перенесен на 1 июня из-за коронавируса, говорится в распоряжении судьи Уильяма Элсапа, размещенном в судебной базе.
Процесс открылся в марте, но через несколько дней был прерван из-за ситуации в Сан-Франциско, где ограничения из-за вируса нарушили работу судов. Его уже несколько раз переносили.
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Перед этим суд опросил всех присяжных о том, когда они готовы принять участие в слушаниях: 4 мая, на которое было назначено заседание, или после снятия ограничений, связанных с коронавирусом. Подавляющее большинство выбрало второй вариант.
Промежуточное заседание, на котором опять рассмотрят возможность начала суда в указанную дату, пройдет 26 мая.
Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими властями в незаконном получении доступа к данным различных сайтов с целью мошенничества. В марте 2018 года Чехия выдала Никулина в США, хотя в апреле того же года конституционный суд Чехии отменил это решение задним числом.
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Обвинение считает, что Никулин взломал компьютеры сервисов LinkedIn и Dropbox, чтобы украсть данные пользователей, а затем пытался продать их. Он также заходил в профиль работника LinkedIn, чтобы осуществить взлом, пользуясь украденным именем пользователя и паролем, считает обвинение.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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