В США процесс по делу россиянина Никулина перенесли из-за COVID-19

ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Процесс в Процесс в США по делу российского гражданина Евгения Никулина , обвиняемого в киберпреступлениях, перенесен на 1 июня из-за коронавируса, говорится в распоряжении судьи Уильяма Элсапа, размещенном в судебной базе.

Процесс открылся в марте, но через несколько дней был прерван из-за ситуации в Сан-Франциско , где ограничения из-за вируса нарушили работу судов. Его уже несколько раз переносили.

Перед этим суд опросил всех присяжных о том, когда они готовы принять участие в слушаниях: 4 мая, на которое было назначено заседание, или после снятия ограничений, связанных с коронавирусом. Подавляющее большинство выбрало второй вариант.

Промежуточное заседание, на котором опять рассмотрят возможность начала суда в указанную дату, пройдет 26 мая.

Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими властями в незаконном получении доступа к данным различных сайтов с целью мошенничества. В марте 2018 года Чехия выдала Никулина в США, хотя в апреле того же года конституционный суд Чехии отменил это решение задним числом.

Обвинение считает, что Никулин взломал компьютеры сервисов LinkedIn и Dropbox, чтобы украсть данные пользователей, а затем пытался продать их. Он также заходил в профиль работника LinkedIn, чтобы осуществить взлом, пользуясь украденным именем пользователя и паролем, считает обвинение.