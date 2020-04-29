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2020-04-29T02:45
https://ria.ru/20200429/1570716250.html
В Москве суд приступит к делу экс-главы банка "Глобэкс"
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РИА Новости

В Москве суд приступит к делу экс-главы банка "Глобэкс"

02:45 29.04.2020
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкЦентральный офис банка "Глобэкс" в Москве
Центральный офис банка Глобэкс в Москве
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Центральный офис банка "Глобэкс" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Таганский суд Москвы в среду приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего президента акционерного общества "Коммерческий банк "Глобэкс" Виталия Вавилина, которого обвиняют в растрате 12 миллионов евро, сообщили РИА Новости в суде.
Судебное заседание назначено на 12.00. Оно пройдет с участниками процесса, но без слушателей и журналистов в связи с ограничениями, введенными из-за эпидемиологической обстановки.
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По данным Генеральной прокуратуры РФ, Вавилину в окончательной редакции вменяется растрата в особо крупном размере с использованием своего служебного положения.
Следствием было установлено, что в 2015 году Вавилин вместе с предпринимателем Алексеем Ананьевым получили кредит на сумму более 12 миллионов евро подконтрольными им ООО "ТехноСерв АС" и ООО "Техносерв Менеджмент". В дальнейшем они изменили условия возвращения банку средств, составили соглашения об отступном, согласно которому обязанность выплаты кредита переходила к частной компании "Дельта Ауто групп Лимитед", не способной выплатить эту сумму.
Полученными денежными средствами банка Вавилин и Ананьев распорядились по своему усмотрению, сообщали в ГП. Также известно, что Вавилин вину не признал, а Ананьев скрылся от органов предварительного следствия.
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В сентябре 2019 года Алексея Ананьева и его брата Дмитрия заочно арестовал Басманный суд Москвы. Их обвинили в растрате в составе организованной группы имущества Промсвязьбанка на сумму более 66 миллиардов рублей и 575 миллионов долларов в пользу компании Promsvyaz Capital B.V. Её конечным бенефициаром как раз являлся Алексей, теперь объявленный вместе с родственником в международный розыск.
В феврале этого года Басманный суд избрал меру пресечения трём бывшим вице-президентам тольяттинского Национального торгового банка (НТБ), председателем правления которого ранее был Вавилин. В данном деле речь зашла об особо крупном мошенничестве. По мнению следствия, вышеуказанный банк приобрел ТЦ "Торпедо" в Тольятти за почти 2 миллиарда рублей, тогда как его кадастровая стоимость не превышала 976 миллионов. На момент совершения мошенничества Вавилин уже не возглавлял банк, но оставался его совладельцем, в рамках этого дела он не является обвиняемым.
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Бывший президент и председатель правления банка "Глобэкс", до этого руководивший НТБ, Вавилин был арестован в ноябре 2018 года. В феврале 2020 года ему изменили меру пресечения на домашний арест - судья посчитал, что ситуация изменилась, и банкир больше не может оказать давление на свидетелей и помешать следствию.
Национальный торговый банк в 2012 году был присоединен к "Глобэксу", который с 2008 года находился под санацией. В ноябре 2018 года "Глобэкс" был поглощён Связь-банком, 99% акций которого принадлежат Промсвязьбанку.
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ГлобэксСвязь-БанкПромсвязьбанкМоскваТольяттиТехносервПроисшествия
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