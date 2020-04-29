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Распространение нового коронавируса
2020-04-29T10:41
https://ria.ru/20200429/1570716211.html
Лепс признал, что попал в непростое положение из-за коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/155161/78/1551617806_0:335:2966:2003_1036x0_80_0_0_b73eb15bb046254a99bc4e95cbdd27f6.jpg
РИА Новости

Лепс признал, что попал в непростое положение из-за коронавируса

02:44 29.04.2020 (обновлено: 10:41 29.04.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПевец Григорий Лепс
Певец Григорий Лепс
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Певец Григорий Лепс. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Певец Григорий Лепс признался, что попал в непростое положение из-за пандемии коронавируса, и пожаловался, что некоторые люди звонят ему с просьбами о деньгах.
Артист пояснил, что во время пандемии активизировались мошенники, однако он не ведется на их уловки.
Санитарно-эпидемиологический контроль
29 апреля, 00:41Распространение нового коронавируса
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"Появились личности, которые постоянно звонят и просят перевести им деньги. Есть фонды, которые мы знаем, есть врачи и больницы. Мы готовы помогать тем, в ком уверены", — сказал Лепс в интервью StarHit.
Он признался, что, как и другие звезды эстрады, оказался в непростом положении из-за отсутствия гастролей и концертов, однако не жалуется, поскольку живет на то, что сэкономил.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияШоу-бизнесМошенничествоЗдоровьеГригорий ЛепсОбщество
Популярные комментарии
Помогай,но молча.Не надо кичиться этим.
29 апреля, 05:29
Олег 84
62210011
«В непростом положении, живет на сэкономленные средства», бедняжка. Ну прям последний «батон» с солью доедает )))))))
29 апреля, 08:17
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