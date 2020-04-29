Лепс признал, что попал в непростое положение из-за коронавируса

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Певец Григорий Лепс признался, что попал в непростое положение из-за пандемии коронавируса, и пожаловался, что некоторые люди звонят ему с просьбами о деньгах.

Артист пояснил, что во время пандемии активизировались мошенники, однако он не ведется на их уловки.

"Появились личности, которые постоянно звонят и просят перевести им деньги. Есть фонды, которые мы знаем, есть врачи и больницы. Мы готовы помогать тем, в ком уверены", — сказал Лепс в интервью StarHit

Он признался, что, как и другие звезды эстрады, оказался в непростом положении из-за отсутствия гастролей и концертов, однако не жалуется, поскольку живет на то, что сэкономил.