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Распространение нового коронавируса
2020-04-29T02:35
https://ria.ru/20200429/1570716140.html
Fitch понизило рейтинг Италии до "BBB-"
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570583328_0:69:2978:1744_1036x0_80_0_0_2e501bb1e2c2f033f0dd292efad1449b.jpg
РИА Новости

Fitch понизило рейтинг Италии до "BBB-"

02:35 29.04.2020
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© REUTERS / Borut ZivulovicПункт пропуска на границе Италии и Словении
Пункт пропуска на границе Италии и Словении
© REUTERS / Borut Zivulovic
Пункт пропуска на границе Италии и Словении. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings (Fitch) понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Италии в иностранной и национальной валютах до "BBB-" с "BBB" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
Краткосрочные РДЭ в обеих валютах были понижены до "F3" с "F2".
"Понижение рейтинга отражает значительное влияние пандемии COVID-19 на экономику Италии и фискальное положение государства. Fitch прогнозирует сокращение ВВП на 8% в 2020 году", - сообщают аналитики.
Если распространение коронавируса будет сдержано во второй половине 2020 года, можно ожидать относительно сильного восстановления экономики в 2021 году, однако вторая волна инфекции может привести к ослаблению показателей в 2020 и 2021 годах, полагают аналитики.
Агентство допускает негативные риски для рейтинга, если властям страны не удастся обеспечить достаточные поддерживающие меры.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Fitch RatingsИталияВ миреЭкономика
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