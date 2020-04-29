Fitch понизило рейтинг Италии до "BBB-"

Краткосрочные РДЭ в обеих валютах были понижены до "F3" с "F2".

"Понижение рейтинга отражает значительное влияние пандемии COVID-19 на экономику Италии и фискальное положение государства. Fitch прогнозирует сокращение ВВП на 8% в 2020 году", - сообщают аналитики.

Если распространение коронавируса будет сдержано во второй половине 2020 года, можно ожидать относительно сильного восстановления экономики в 2021 году, однако вторая волна инфекции может привести к ослаблению показателей в 2020 и 2021 годах, полагают аналитики.