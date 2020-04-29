В Канаде около 12 тысяч человек покинули свои дома из-за половодья

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Порядка 12 тысяч человек из-за разлива рек были вынуждены покинуть свои дома в городе Форт-Макмюррей канадской провинции Порядка 12 тысяч человек из-за разлива рек были вынуждены покинуть свои дома в городе Форт-Макмюррей канадской провинции Альберта , сообщил местный телеканал CBC

По его данным, половодье усилилось в воскресенье, повысился уровень воды в реках Атабаска и Клируотер. В понедельник было проведено более 200 спасательных операций, заявил глава местного управления по чрезвычайным ситуациям Скотт Дэвис.

"Насколько я понимаю, это самое сильное половодье в регионе за последние 100 лет", - отметил он.