В Канаде около 12 тысяч человек покинули свои дома из-за половодья

По его данным, половодье усилилось в воскресенье, повысился уровень воды в реках Атабаска и Клируотер. В понедельник было проведено более 200 спасательных операций, заявил глава местного управления по чрезвычайным ситуациям Скотт Дэвис.
"Насколько я понимаю, это самое сильное половодье в регионе за последние 100 лет", - отметил он.
Население города Форт-Макмюррей составляет порядка 66,5 тысячи человек. В 2016 году в городе произошел крупный лесной пожар, из-за которого власти провели крупнейшую в истории провинции Альберта эвакуацию населения.