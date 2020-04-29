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2020-04-29T01:53
https://ria.ru/20200429/1570715855.html
ЛНА не интересует позиция других стран по заявлению Хафтара
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РИА Новости

ЛНА не интересует позиция других стран по заявлению Хафтара

01:53 29.04.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникКомандующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар. Архивное фото
КАИР, 29 апр – РИА Новости. Ливийской национальной армии (ЛНА) не интересны позиции других государств относительно заявлений ее командующего Халифы Хафтара по выходу из политического соглашения, заявил официальный спикер ЛНА Ахмад аль-Мисмари.
Глава ЛНА Халифа Хафтар в понедельник объявил о выходе из политического соглашения, результатом которого стало формирование Правительства национального согласия. Он заявил, что управление страной переходит к армии.
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По словам представителя ЛНА и ее командующего, выступление Халифы Хафтара было обращено к ливийскому народу, а "не международному сообществу или другому государству". Мисмари сказал, что ЛНА "не хочет ни одобрения, ни критики от других стран".
Он также отметил, что заявление Хафтара было вызвано требованием ливийского общества, просившего армию вмешаться и навести порядок в сфере безопасности.
"Мы не знаем и не хотим на самом деле знать, какие у них (зарубежных государств) позиции, поддерживают они или нет, это другое дело. Главное, чтобы была убежденность, что решение межливийское", - сказал Мисмари.
В ООН комментируя заявления Халифы Хафтара сообщили, что ливийское политическое соглашение и институты, предусмотренные им, являются единственными международно признанными. В Европейском союзе отметили, что односторонние действия Хафтара не будут способствовать урегулированию в этой стране.
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Посольство США в Ливии заявило, что Вашингтон сожалеет о предложении командующего ЛНА о том, что изменения в политической структуре Ливии могут быть навязаны односторонним заявлением.
Глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил, что Москва не одобряет последнее заявление главы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.
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Создание ПНС Ливии стало возможным после подписания в 2015 году так называемых Схиратских соглашений - по итогам межливийских переговоров в марокканском городе Схират. Документ должен был заложить основы политического урегулирования в стране, однако эти решения так и не были воплощены в жизнь, несмотря на усилия внешних спонсоров (Тунис, Италия, Алжир) и спецпредставителей ООН.
В минувший четверг Хафтар призвал граждан страны отвергнуть достигнутое в 2015 году в Схирате политическое соглашение, результатом которого стало формирование ПНС. Глава заседающей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акиля Салех выдвинул новую инициативу по политическому урегулированию в стране. Салех предложил "дорожную карту", состоящую из нескольких пунктов и предусматривающую создание нового Президентского совета.
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