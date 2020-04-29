В Эр-Рияде впервые родила женщина с коронавирусом, сообщает СМИ

По информации телеканала, роженица находится в нормальном состоянии и идет на поправку, при этом врачам одной из больниц Эр-Рияда пришлось принять меры, чтобы не заразиться самим во время родов. После рождения ребенку провели сразу ряд медицинских процедур для обеспечения его безопасности.

По данным минздрава Саудовской Аравии, обнародованным во вторник, число случаев заболевания в королевстве превысило 20 тысяч после того, как за последние сутки коронавирус был обнаружен еще у более 1,2 тысячи человек, число летальных исходов увеличилось до 152 после смерти от коронавируса еще восьми человек. Более 2,7 тысяч человек излечились.