Великий магистр Мальтийского ордена умер в Риме

РИМ, 29 апр — РИА Новости, Сергей Старцев. Великий магистр Мальтийского ордена (Суверенного военного ордена госпитальеров Святого Иоанна, Великий магистр Мальтийского ордена (Суверенного военного ордена госпитальеров Святого Иоанна, Родоса Мальты ) Джакомо Далла Торре дель Темпио ди Сангуинетто скончался в Риме в среду вскоре после полуночи на 76-м году жизни, сообщила пресс-служба влиятельного католического ордена.

Во вторник стало известно, что Далла Торре был госпитализирован в одну из римских клиник в критическом состоянии.

Из источников в руководстве Мальтийского ордена РИА Новости стало известно, что Великий магистр не был инфицирован коронавирусом, причиной его смерти стало онкологическое заболевание.

"Это прискорбное известие, тем более что Великий магистр активно работал буквально до самого последнего времени. В январе он совершил официальный визит в Республику Бенин и уже после этой поездки почувствовал себя плохо", — рассказал агентству представитель этого старейшего из действующих в мире рыцарских орденов.

Джакомо Далла Торре был избран главой Мальтийского ордена в мае 2018 года на специально созванном по этому случаю заседании Государственного совета, в котором приняли участие 54 выборщика, в том числе члены Суверенного совета (правительства), приоры, избранные кавалеры, а также 15 председателей национальных ассоциаций ордена, среди которых впервые были две женщины. Он стал 80-м Великим магистром в истории ордена.

После кончины Далла Торре функции местоблюстителя согласно статье 17 конституции Мальтийского ордена принял на себя Великий командор Руй Гонсало ду Валле Пейшоту. Он будет находиться во главе ордена вплоть до выборов нового Великого магистра, которые будут назначены позднее.

Мальтийский орден имеет статус наблюдателя при ООН . Он поддерживает дипломатические и официальные отношения со 116 государствами, в том числе с Россией.

Суверенный военный орден госпитальеров Святого Иоанна, Родоса и Мальты был основан в Иерусалиме в 1048 году крестоносцами. После захвата мусульманами Святой земли они перебрались на Родос, а затем обосновались на Мальте. Великим магистром и протектором мальтийских рыцарей был российский император Павел I.