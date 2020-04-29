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Религия и мировоззрение
2020-04-29T19:57
https://ria.ru/20200429/1570715740.html
Великий магистр Мальтийского ордена умер в Риме
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570720983_0:279:2047:1430_1036x0_80_0_0_6525e22136e34ed4aebf5c7945bd459d.jpg
РИА Новости

Великий магистр Мальтийского ордена умер в Риме

01:44 29.04.2020 (обновлено: 19:57 29.04.2020)
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© AFP 2020 / Damiano Rosa / Order of Malta Press OfficeВосьмидесятый князь и Великий магистр Суверенного военного ордена Мальты Джакомо Далла Торре дель Темпио ди Сангинетто
Восьмидесятый князь и Великий магистр Суверенного военного ордена Мальты Джакомо Далла Торре дель Темпио ди Сангинетто
© AFP 2020 / Damiano Rosa / Order of Malta Press Office
Восьмидесятый князь и Великий магистр Суверенного военного ордена Мальты Джакомо Далла Торре дель Темпио ди Сангинетто. Архивное фото
РИМ, 29 апр — РИА Новости, Сергей Старцев. Великий магистр Мальтийского ордена (Суверенного военного ордена госпитальеров Святого Иоанна, Родоса и Мальты) Джакомо Далла Торре дель Темпио ди Сангуинетто скончался в Риме в среду вскоре после полуночи на 76-м году жизни, сообщила пресс-служба влиятельного католического ордена.
Во вторник стало известно, что Далла Торре был госпитализирован в одну из римских клиник в критическом состоянии.
Из источников в руководстве Мальтийского ордена РИА Новости стало известно, что Великий магистр не был инфицирован коронавирусом, причиной его смерти стало онкологическое заболевание.
"Это прискорбное известие, тем более что Великий магистр активно работал буквально до самого последнего времени. В январе он совершил официальный визит в Республику Бенин и уже после этой поездки почувствовал себя плохо", — рассказал агентству представитель этого старейшего из действующих в мире рыцарских орденов.
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Джакомо Далла Торре был избран главой Мальтийского ордена в мае 2018 года на специально созванном по этому случаю заседании Государственного совета, в котором приняли участие 54 выборщика, в том числе члены Суверенного совета (правительства), приоры, избранные кавалеры, а также 15 председателей национальных ассоциаций ордена, среди которых впервые были две женщины. Он стал 80-м Великим магистром в истории ордена.
После кончины Далла Торре функции местоблюстителя согласно статье 17 конституции Мальтийского ордена принял на себя Великий командор Руй Гонсало ду Валле Пейшоту. Он будет находиться во главе ордена вплоть до выборов нового Великого магистра, которые будут назначены позднее.
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Мальтийский орден имеет статус наблюдателя при ООН. Он поддерживает дипломатические и официальные отношения со 116 государствами, в том числе с Россией.
Суверенный военный орден госпитальеров Святого Иоанна, Родоса и Мальты был основан в Иерусалиме в 1048 году крестоносцами. После захвата мусульманами Святой земли они перебрались на Родос, а затем обосновались на Мальте. Великим магистром и протектором мальтийских рыцарей был российский император Павел I.
В настоящее время штаб-квартира ордена находится в Риме. Членами Мальтийского ордена, который активно занимается оказанием гуманитарной и медицинской помощи нуждающимся, сейчас являются 13,5 тысячи рыцарей. В реализации проектов ордена в 120 странах мира, в том числе в зонах острых международных конфликтов, в частности в Сирии и Ираке, участвуют более 42 тысяч врачей и медицинских специалистов, а также около 80 тысяч волонтеров.
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