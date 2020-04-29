Помпео призвал к прекращению огня в Сирии

"Соединенные Штаты вновь призывают поддержать и реализовать повсеместное прекращение огня в Сирии после сегодняшнего подлого террористического акта, устроенного против невинных жертв в Африне. Такие жестокие действия неприемлемы ни с одной из сторон этого конфликта", - написал он в среду в свое Twitter.