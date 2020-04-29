ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео призвал к прекращению огня в Сирии на фоне теракта в сирийском Африне, где погибли несколько десятков человек.
"Соединенные Штаты вновь призывают поддержать и реализовать повсеместное прекращение огня в Сирии после сегодняшнего подлого террористического акта, устроенного против невинных жертв в Африне. Такие жестокие действия неприемлемы ни с одной из сторон этого конфликта", - написал он в среду в свое Twitter.
Ранее минобороны Турции сообщило о гибели 40 человек, в том числе 11 детей в результате взрыва заминированной автоцистерны с горючим в центре Африна, возложив ответственность за теракт на запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана и связанные с ней силы самообороны сирийских курдов (YPG).
Генштаб ВС Турции 20 января 2018 года объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией там действовала "Свободная сирийская армия" (ССА). Президент Турции Тайип Эрдоган 18 марта заявил о переходе Африна под контроль турецкой армии и ССА.