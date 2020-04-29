Эксперт назвала приемы, которые помогут мягко выйти из самоизоляции

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Пока все ждут окончания изоляции, самое время задуматься о возвращении к жизни за пределами квартиры и психологически к этому подготовиться. Чтобы не было мучительно больно, когда ограничения снимут, нужно знать несколько простых правил, рассказала в интервью Пока все ждут окончания изоляции, самое время задуматься о возвращении к жизни за пределами квартиры и психологически к этому подготовиться. Чтобы не было мучительно больно, когда ограничения снимут, нужно знать несколько простых правил, рассказала в интервью радио Sputnik спортивный психолог, ведущий научный сотрудник Центра физической культуры и спорта Ольга Тиунова.

Самое главное — не надо относиться к выходу на работу с самоизоляции как к возвращению из отпуска. Условия, в которых мы сейчас находимся, это не отдых.

"Нельзя забывать, что самоизоляция и условия карантина — это, конечно, стресс, многое в нашей жизни усложнилось, появились новые заботы и тревоги. Тем не менее, мы легко путаем это время с режимом отдыха, который у нас включается совершенно естественным образом", — рассказала Ольга Тиунова радио Sputnik.

Важно уже сейчас начать планировать будущее без изоляции. То есть, составить краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные списки дел — на день, неделю, месяц. Можно по этой же схеме распланировать и рабочие задачи, добавила психолог. Отдельно необходимо сделать приятный список — перечислить то, о чем вы мечтаете.

Нужно скорректировать режим рабочего дня уже сейчас, если вы не сделали этого в самом начале самоизоляции. То есть, вставать и ложиться спать в то же время, как вы это делали, когда ездили в офис или на производство. Сохранять восьмичасовую активность, а не растягивать рабочие дела на все время бодрствования. Соблюдать перерывы. Также рекомендуется менять домашнюю одежду на более официальную.

"Из опыта спорта можно порекомендовать мысленные погружения, представления, визуализацию тех производственных условий, в которые придется возвращаться. Комната, коридор, кабинет, рабочий стол. Все себе представить хотя бы по минуте три раза в день. Очень полезное психологическое упражнение", — добавила Тиунова в беседе с радио Sputnik

Также стоит запомнить, что сейчас не лучшее время для каких-то категоричных решений, связанных с предстоящей работой. Мы находимся в не совсем обычном психологическом состоянии, причем, длительное время. Лучше лишний раз себя перепроверить, пояснила психолог.

И, наконец, очень важно и сейчас, и потом не ругать себя за упущенные возможности и неправильно потраченное время, подчеркнула Тиунова.