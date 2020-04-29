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Распространение нового коронавируса
2020-04-29T03:11
https://ria.ru/20200429/1570715657.html
Эксперт назвала приемы, которые помогут мягко выйти из самоизоляции
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569857684_0:82:3118:1836_1036x0_80_0_0_cf17b002e84b13fb995a3648dc55b14e.jpg
РИА Новости

Эксперт назвала приемы, которые помогут мягко выйти из самоизоляции

03:11 29.04.2020
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© РИА Новости / Григорий СысоевСотрудник полиции во время патрулирования улиц Москвы в период самоизоляции жителей
Сотрудник полиции во время патрулирования улиц Москвы в период самоизоляции жителей
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Пока все ждут окончания изоляции, самое время задуматься о возвращении к жизни за пределами квартиры и психологически к этому подготовиться. Чтобы не было мучительно больно, когда ограничения снимут, нужно знать несколько простых правил, рассказала в интервью радио Sputnik спортивный психолог, ведущий научный сотрудник Центра физической культуры и спорта Ольга Тиунова.
Самое главное — не надо относиться к выходу на работу с самоизоляции как к возвращению из отпуска. Условия, в которых мы сейчас находимся, это не отдых.
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Неужели без шашлыков? Как отметить Первомай в самоизоляцииПраздник не праздник без гуляний на природе? Конечно, владельцам собственных домов хорошо, для них ничего не изменится, разве что друзья не смогут приехать. Но и те, кто остается в квартирах, могут повеселиться.
"Нельзя забывать, что самоизоляция и условия карантина — это, конечно, стресс, многое в нашей жизни усложнилось, появились новые заботы и тревоги. Тем не менее, мы легко путаем это время с режимом отдыха, который у нас включается совершенно естественным образом", — рассказала Ольга Тиунова радио Sputnik.
Важно уже сейчас начать планировать будущее без изоляции. То есть, составить краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные списки дел — на день, неделю, месяц. Можно по этой же схеме распланировать и рабочие задачи, добавила психолог. Отдельно необходимо сделать приятный список — перечислить то, о чем вы мечтаете.
Нужно скорректировать режим рабочего дня уже сейчас, если вы не сделали этого в самом начале самоизоляции. То есть, вставать и ложиться спать в то же время, как вы это делали, когда ездили в офис или на производство. Сохранять восьмичасовую активность, а не растягивать рабочие дела на все время бодрствования. Соблюдать перерывы. Также рекомендуется менять домашнюю одежду на более официальную.
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"Из опыта спорта можно порекомендовать мысленные погружения, представления, визуализацию тех производственных условий, в которые придется возвращаться. Комната, коридор, кабинет, рабочий стол. Все себе представить хотя бы по минуте три раза в день. Очень полезное психологическое упражнение", — добавила Тиунова в беседе с радио Sputnik.
Также стоит запомнить, что сейчас не лучшее время для каких-то категоричных решений, связанных с предстоящей работой. Мы находимся в не совсем обычном психологическом состоянии, причем, длительное время. Лучше лишний раз себя перепроверить, пояснила психолог.
И, наконец, очень важно и сейчас, и потом не ругать себя за упущенные возможности и неправильно потраченное время, подчеркнула Тиунова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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