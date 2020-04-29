Роскосмос: создание космического ядерного буксира продолжится в этом году

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. " Роскосмос " продолжит создание космического буксира с ядерным двигателем в рамках новой опытно-конструкторской работы позже в этом году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы госкорпорации.

Ранее из материалов, опубликованных на сайте госзакупок, следовало, что "Роскосмос" приостановил создание транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) на основе ядерной энергодвигательной установки (ЯЭДУ) мегаваттного класса вследствие недостроенного стенда для его испытаний.

ТЭМ планируется использовать для транспортировки грузов в дальнем космосе, в том числе при создании в перспективе баз на других планетах. Технический комплекс для подготовки спутников с ТЭМ намечается построить на космодроме Восточный с вводом его в эксплуатацию в 2030 году.

"Контракт на опытно-конструкторскую работу (ОКР) "ТЭМ" мы вынуждены были расторгнуть на последнем этапе, при этом основной объем работ был выполнен и принят. Тематика ТЭМ будет продолжена в этом году в рамках другой ОКР", — сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".

В январе 2020 года в презентации первого заместителя генерального директора "Роскосмоса" Юрия Урличича , представленной на "Королёвских чтениях", говорилось о планах запустить в 2030 году на орбиту космический ядерный буксир для проведения его летных испытаний. После этого намечается приступить к его серийному производству и коммерческому использованию.