В Калининградской области откроются непродовольственные магазины

КАЛИНИНГРАД, 29 апр - РИА Новости. Непродовольственные магазины, расположенные в отдельном здании или имеющие свой вход, работа которых была приостановлена из-за ограничений по коронавирусу, могут открыться в Непродовольственные магазины, расположенные в отдельном здании или имеющие свой вход, работа которых была приостановлена из-за ограничений по коронавирусу, могут открыться в Калининградской области в среду.

Режим самоизоляции объявлен в Калининградской области 31 марта. Для поездки на работу необходима справка от работодателя. Перемещение жителей на территории области при наличии документа, удостоверяющего личность, возможно в случаях обращения за экстренной медпомощью, следования к ближайшему магазину, для выгула домашних животных, выноса мусора, а также поездки на личном автомобиле на дачу для соблюдения режима самоизоляции.

Ранее оперштаб планировал частично отменить ограничения с 29 апреля. Во вторник калининградские власти продлили режим самоизоляции из-за COVID-19 до 11 мая включительно, но с 29 апреля разрешают работу непродовольственных магазинов, расположенных в здании с отдельным входом.

"Ранее озвучивались возможные меры смягчения режима. Нами принято решение открыть непродовольственные магазины, имеющие отдельный вход или расположенные в обособленном здании. Но торговые центры, парикмахерские и салоны красоты начнут работу не ранее 12 мая. Все мы видим, что растет число заболевших и инфицированных. В наших силах побороть вирус. Для этого надо просто остаться дома", - сказал губернатор области Антон Алиханов , слова которого приводит его пресс-служба.

Требования к работе непродовольственных магазинов в период действия неблагополучной эпидситуации по коронавирусной инфекции указаны в постановлении регионального правительства. В частности, перед началом работы персонал должен пройти "входной фильтр" с измерением температуры. При в входе в торговый зал должны быть оборудованы места для дезинфекции рук для посетителей.

Кроме того, для магазинов ограничивается количество посетителей, которые могут единовременно находиться на их территории (один покупатель на 50 квадратных метрах торгового объекта или один покупатель, если общая площадь магазина меньше 50 "квадратов").

Как и ранее, до 11 мая домашний режим самоизоляции должны соблюдать все жители Калининградской области независимо от возраста. В дополнение к ранее установленным требованиям введен масочный режим - обязательное использование масок при нахождении в общественных местах и во всех видах транспорта.

Въезды в муниципалитеты, расположенные на побережье Балтийского моря , будут закрыты на весь период нерабочих дней. Попасть туда можно только по прописке или имея на руках право собственности на недвижимость. Занятия спортом на площадках, прогулки в парках и на детских площадках пока остаются под запретом.