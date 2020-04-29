У Калифорнии нефтяные танкеры встали на якорь на неопределенный срок

ВАШИНГТОН, 29 апр — РИА Новости. Часть танкеров с нефтью, которые скопились у побережья Часть танкеров с нефтью, которые скопились у побережья Калифорнии , в течение пяти дней покинет это место, но большая часть останется там на неопределенный срок, сообщил в среду РИА Новости директор диспетчерской службы порта Южной Калифорнии капитан Ким Луттит.

В минувшую пятницу Береговая охрана сообщила о скоплении 27 танкеров у побережья Южной Калифорнии, назвав это уникальной ситуацией. Танкеры вынуждены вставать на якорь, потому что из-за переизбытка нефти на рынке заполненных хранилищ ее просто некуда сгружать.

"Есть 20 танкеров, 14 из которых, как ожидается, останутся на неопределенный или продолжительный срок, но шесть танкеров должны уйти в течение следующих пяти дней", — сказал он.

По словам капитана, всего на рейде в зоне его ответственности находится 28 судов. Некоторые из них тоже не имеют точного времени продолжения плавания. В частности, на неопределенный срок там остались стоять пять круизных лайнеров, плавание которых временно прекращено из-за пандемии коронавируса, а также одно судно с автомобилями.

На этой неделе ожидается прибытие еще пяти танкеров, но четыре из них должны будут разгрузиться, и только один встанет на якорь на долгое время, сообщил Луттит.

"Так что у нас смесь тех, кто встает на стоянку, и тех, кто разгружается, в зависимости от того, от какой они компании", — сказал собеседник агентства.

Всего в прибрежной зоне есть 48 мест для стоянки судов, сейчас свободно 20 из них, добавил он. Нынешняя ситуация не мешает движению, отметил Луттит.

"Нынешние 28 — то в три раза больше обычного, но ничего такого, с чем бы мы не справлялись успешно раньше", — сказал он.

Как рассказал РИА Новости эксперт Института Ближнего Востока в Вашингтоне Рауф Маммадов, вставшие на якорь у побережья Южной Калифорнии танкеры пришли из Саудовской Аравии и простоят так, пока не восстановится спрос на нефть.

"Это большая ошибка с выбором времени… Отправка десятков миллионов баррелей нефти одному из крупнейших импортеров в мире стала результатом стратегии, которая может дать обратный результат. Некоторые из этих судов зависнут на долгое время", — считает Маммадов.

По его словам, несмотря на то, что Саудовская Аравия владеет некоторым числом танкеров, многие она арендует. В день это обходится от 100 до 170 тысяч долларов за судно, при этом стоимость такой аренды в последнее время возросла в два раза, добавил собеседник агентства.