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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-04-30T14:54
https://ria.ru/20200429/1570715370.html
У Калифорнии нефтяные танкеры встали на якорь на неопределенный срок
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570715232_0:77:1000:640_1036x0_80_0_0_3f0899bfecf6a81817145dbad5bb7127.jpg
РИА Новости

У Калифорнии нефтяные танкеры встали на якорь на неопределенный срок

01:07 29.04.2020 (обновлено: 14:54 30.04.2020)
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© Фото : U.S. Coast GuardНефтяные танкеры у берегов Калифорнии
Нефтяные танкеры у берегов Калифорнии
© Фото : U.S. Coast Guard
Нефтяные танкеры у берегов Калифорнии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 апр — РИА Новости. Часть танкеров с нефтью, которые скопились у побережья Калифорнии, в течение пяти дней покинет это место, но большая часть останется там на неопределенный срок, сообщил в среду РИА Новости директор диспетчерской службы порта Южной Калифорнии капитан Ким Луттит.
В минувшую пятницу Береговая охрана сообщила о скоплении 27 танкеров у побережья Южной Калифорнии, назвав это уникальной ситуацией. Танкеры вынуждены вставать на якорь, потому что из-за переизбытка нефти на рынке заполненных хранилищ ее просто некуда сгружать.

"Есть 20 танкеров, 14 из которых, как ожидается, останутся на неопределенный или продолжительный срок, но шесть танкеров должны уйти в течение следующих пяти дней", — сказал он.

По словам капитана, всего на рейде в зоне его ответственности находится 28 судов. Некоторые из них тоже не имеют точного времени продолжения плавания. В частности, на неопределенный срок там остались стоять пять круизных лайнеров, плавание которых временно прекращено из-за пандемии коронавируса, а также одно судно с автомобилями.
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В танкерах у побережья Калифорнии находится 20 миллионов баррелей нефти
На этой неделе ожидается прибытие еще пяти танкеров, но четыре из них должны будут разгрузиться, и только один встанет на якорь на долгое время, сообщил Луттит.
"Так что у нас смесь тех, кто встает на стоянку, и тех, кто разгружается, в зависимости от того, от какой они компании", — сказал собеседник агентства.
Всего в прибрежной зоне есть 48 мест для стоянки судов, сейчас свободно 20 из них, добавил он. Нынешняя ситуация не мешает движению, отметил Луттит.
"Нынешние 28 — то в три раза больше обычного, но ничего такого, с чем бы мы не справлялись успешно раньше", — сказал он.
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Как рассказал РИА Новости эксперт Института Ближнего Востока в Вашингтоне Рауф Маммадов, вставшие на якорь у побережья Южной Калифорнии танкеры пришли из Саудовской Аравии и простоят так, пока не восстановится спрос на нефть.
"Это большая ошибка с выбором времени… Отправка десятков миллионов баррелей нефти одному из крупнейших импортеров в мире стала результатом стратегии, которая может дать обратный результат. Некоторые из этих судов зависнут на долгое время", — считает Маммадов.
По его словам, несмотря на то, что Саудовская Аравия владеет некоторым числом танкеров, многие она арендует. В день это обходится от 100 до 170 тысяч долларов за судно, при этом стоимость такой аренды в последнее время возросла в два раза, добавил собеседник агентства.
При сохранении текущего положения дел в экономике нефтехранилища будут заполнены в середине мая, так что у танкеров просто нет выбора, кроме как стоять на якоре, считает он.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьБереговая охрана СШАКалифорнияСШАНефтьВ мире
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