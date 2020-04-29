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2020-04-29T00:57
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Минфин гасит первый выпуск "народных" облигаций
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РИА Новости

Минфин гасит первый выпуск "народных" облигаций

00:57 29.04.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПродажа облигаций федерального займа частным лицам в одном из отделений Сбербанка
Продажа облигаций федерального займа частным лицам в одном из отделений Сбербанка
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Продажа облигаций федерального займа частным лицам в одном из отделений Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Минфин России в среду, 29 апреля, погасит первый выпуск так называемых "народных" облигаций федерального займа (ОФЗ-н) с которого в 2017 году начал реализацию программы ОФЗ для физических лиц.
С тех пор процедуры размещения и условия выпуска этих бумаг изменились, но инструмент успел занять свою нишу на рынке, принеся первым инвесторам доходность выше, чем в среднем по банковским депозитам.
"Первый выпуск "народных" облигаций в 2017 году вызвал очень большой интерес у частных инвесторов на рынке, облигации реализовывались фактически в считанные дни, хотя приобрести их тогда можно было только в наших офисах премиального обслуживания", - вспоминает заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
"Помню, что облигации из дебютного выпуска одним из первых приобрел наш руководитель Герман Греф. Средние суммы чеков тогда тоже были достаточно высокие – в разные выпуски от миллиона рублей до полутора", - рассказал Попов РИА Новости.
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Продажа ОФЗ для населения стартовала 26 апреля 2017 года в офисах Сбербанка и ВТБ, которые на первом этапе выступали банками-агентами программы. Объем дебютного выпуска с погашением 29 апреля 2020 года составил 15 миллиардов рублей. Выпуск предусматривал поэтапное повышение ставки купона с 7,5% годовых по первому купону до 10,5% годовых по шестому. Такой подход был оправдан: большинство инвесторов, по данным банков-организаторов, не продавали бумаги до погашения.
"Более 90% клиентов ВТБ додержали бумагу до конца. Инструмент можно считать успешным. Учитывая, что срок владения инструментом – три года, и в последнее время ставки по депозитам снижались, купившие ОФЗ-н инвесторы выгодно вложили свои средств и получили доходность выше, чем от банковских вкладов. Соответственно, позитивный опыт первого выпуска поможет сохранить интерес к данному инструменту", - отметил старший вице-президент ВТБ, главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов.

Борьба за грамотность

Проект изначально не преследовал фискальной цели, так как Минфин в состоянии занимать значительно большие суммы на еженедельных аукционах ОФЗ. Министерство рассматривало ОФЗ-н как элемент финансового образования, приобщения широкого круга россиян к работе на финрынке, говорил занимавший в то время пост заместителя главы Минфина Сергей Сторчак.
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Этим объясняются особенности данного вида бумаг: в отличие от традиционных облигаций, ОФЗ-н не обращаются на вторичном рынке, при этом Минфин обязуется в любой момент выкупить их у держателя по номиналу.
"Народные" ОФЗ при всех сложностях, с которыми столкнулась российская экономика за три года, все же выполнили свою задачу, полагает аудитор Счетной палаты России Алексей Саватюгин.
"В настоящее время в обращении находится ОФЗ-н пяти выпусков на общую сумму 66,1 миллиарда рублей по номинальной стоимости, что значительно больше объемов выпускавшихся в прошлые годы специализированных гособлигаций, предназначенных для инвестиций населения", - сказал Саватюгин РИА Новости.
Первый выпуск объемом 15 миллиардов рублей был размещен в течение короткого периода времени, затем министерство разместило второй транш той же серии еще на 15 миллиардов рублей.
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Позже интерес к ОФЗ-н заметно снизился и темпы продаж замедлились. Тогда Минфин изменил правила реализации бумаг: теперь при покупке и предъявлении их к выкупу гражданам не нужно уплачивать комиссию, а минимальная сумма приобретения бумаг снижена с 30 до 10 тысяч рублей. Кроме того, был расширен и круг банков-агентов - к Сбербанку и ВТБ добавились "Почта банк" и Промсвязьбанк.
"ОФЗ-н заняли свою нишу на рынке и пользуются определенным спросом среди населения. Благодаря тому, что банки-агенты имеют широкую филиальную сеть, операции с данными бумагами люди совершают практически каждый день: одни покупают бумаги, другие предъявляют ранее купленные облигации к выкупу. При этом для совершения операций с ОФЗ-н людям приходится знакомиться с особенностями, элементами и инфраструктурой рынка ценных бумаг", - сказал Саватюгин.
Зампред правления Сбербанка Попов отметил, что клиентская база по брокерскому обслуживанию в банке за три года увеличилась в семь раз и превышает теперь 1,55 миллиона розничных инвесторов.
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"Далеко не все из них, конечно, имели опыт инвестирования, потому многие из наших новых клиентов, которые открывали брокерские счета, приобретали именно ОФЗ-н. Народные облигации подходят начинающим инвесторам, а также консервативным, кто желает диверсифицировать свои риски", - сказал Попов.

Несмотря на налоги

"Народные" облигации - это пока молодой инструмент, и в банках уверены, что интерес к нему еще будет расти по мере роста финансовой грамотности граждан, даже несмотря на предстоящие изменения в налогообложении доходов по ценным бумагам. Сейчас эти доходы не облагают налогами, но согласно принятому в текущем году закону со всех доходов от облигаций, в том числе ОФЗ, с 2021 года начнут взымать 13% НДФЛ.
По словам Саватюгина, изменение налогообложения доходов по ОФЗ повлияет на цену размещения данных облигаций, что позволит инвестору нивелировать эти расходы.
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Аудитор добавил, что этот инструмент пока еще находится в стадии настройки, и по мере совершенствования и развития механизмов размещения и обращения данных облигаций ОФЗ-н смогут стать альтернативным инструментом для инвестиций граждан.
"Позитивный опыт первого выпуска поможет сохранить интерес к данному инструменту", - согласен Потапов. Он напомнил, что под налогообложение с 2021 года попадут и доходы по банковским депозитам, то есть в целом, по его словам, инструменты сбережений находятся в одинаковых условиях.
"Думаем, что интерес к ОФЗ-н сохранится из-за доходности и надежности", - считает Попов. "Сейчас этот инструмент может стать даже более актуальным, его можно считать надежной альтернативой в период высокой волатильности на финансовых рынках", - заявил он.
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