В Минобороны обсудят борьбу с коронавирусом и весенний призыв

"Сегодня в Национальном центре управления обороной РФ в режиме видеоконференцсвязи состоится заседание Коллегии Минобороны РФ... Участники заседания обсудят вопросы, касающиеся борьбы с коронавирусной инфекцией, оказания помощи Сербии и Италии российскими военными специалистами, а также строительства многофункциональных медицинских центров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе заседания Коллегия уделит особое внимание весеннему призыву граждан на военную службу, который стартовал 1 апреля. Кроме того, одной из важных тем обсуждения станет ход выполнения планов деятельности Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск.