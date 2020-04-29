В Минобороны обсудят борьбу с коронавирусом и весенний призыв

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Коллегия Минобороны РФ на заседании обсудит борьбу с коронавирусной инфекцией, призыв на военную службу, а также строительство медицинских центров, сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня в Национальном центре управления обороной РФ в режиме видеоконференцсвязи состоится заседание Коллегии Минобороны РФ... Участники заседания обсудят вопросы, касающиеся борьбы с коронавирусной инфекцией, оказания помощи Сербии и Италии российскими военными специалистами, а также строительства многофункциональных медицинских центров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе заседания Коллегия уделит особое внимание весеннему призыву граждан на военную службу, который стартовал 1 апреля. Кроме того, одной из важных тем обсуждения станет ход выполнения планов деятельности Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск.
Добавляется, что в заседании примут участие руководящий состав Вооружённых Сил, представители органов государственной власти, общественных и других организаций.
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