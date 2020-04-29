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Культура
2020-04-29T01:03
https://ria.ru/20200429/1570714357.html
К премии "Оскар" допустят выходившие онлайн фильмы
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РИА Новости

К премии "Оскар" допустят выходившие онлайн фильмы

00:06 29.04.2020 (обновлено: 01:03 29.04.2020)
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© AP Photo / Invision/Matt SaylesСтатуэтки "Оскара"
Статуэтки Оскара
© AP Photo / Invision/Matt Sayles
Статуэтки "Оскара" . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 апр – РИА Новости. Организаторы престижной кинопремии "Оскар" из-за эпидемии коронавируса приняли решение изменить правила отбора и впервые допустить к конкурсу в 2021 году фильмы, которые показывались лишь онлайн, а не в кинотеатрах.
Данное правило будет действовать только до тех пор, пока не откроют кинотеатры.

"До дальнейшего уведомления и только для 93-й церемонии, фильмы, которые ранее планировалось показать в кинотеатрах, но стали доступны на коммерческих стриминговых ресурсах или VOD-сервисе (видео по запросу), могут претендовать на участие в номинации "Лучшая картина", основные и специальные категории для 93-й премии "Оскар", — говорится в пресс-релизе организаторов.

Отмечается, что для этого владельцы картины должны предоставить членам киноакадемии копию фильма для просмотра на специальном защищенном сайте в течение 60 дней со дня ее выхода онлайн.
"Фильм должен соответствовать всем остальным требованиям отбора", — подчеркивают организаторы.
Там напомнили, что из-за коронавируса кинотеатры в округе Лос-Анджелес штата Калифорния закрылись 16 марта. Показ фильмов в кинотеатрах именно этого округа является одним из обязательных условий для участия в "Оскаре".
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