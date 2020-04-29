К премии "Оскар" допустят выходившие онлайн фильмы

"До дальнейшего уведомления и только для 93-й церемонии, фильмы, которые ранее планировалось показать в кинотеатрах, но стали доступны на коммерческих стриминговых ресурсах или VOD-сервисе (видео по запросу), могут претендовать на участие в номинации "Лучшая картина", основные и специальные категории для 93-й премии "Оскар", — говорится в пресс-релизе организаторов.