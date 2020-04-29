К премии "Оскар" допустят выходившие онлайн фильмы

ВАШИНГТОН, 29 апр – РИА Новости. Организаторы престижной кинопремии "Оскар" из-за эпидемии коронавируса приняли решение изменить правила отбора и впервые допустить к конкурсу в 2021 году фильмы, которые показывались лишь онлайн, а не в кинотеатрах.
Данное правило будет действовать только до тех пор, пока не откроют кинотеатры.
"До дальнейшего уведомления и только для 93-й церемонии, фильмы, которые ранее планировалось показать в кинотеатрах, но стали доступны на коммерческих стриминговых ресурсах или VOD-сервисе (видео по запросу), могут претендовать на участие в номинации "Лучшая картина", основные и специальные категории для 93-й премии "Оскар", — говорится в пресс-релизе организаторов.
Отмечается, что для этого владельцы картины должны предоставить членам киноакадемии копию фильма для просмотра на специальном защищенном сайте в течение 60 дней со дня ее выхода онлайн.
"Фильм должен соответствовать всем остальным требованиям отбора", — подчеркивают организаторы.
Там напомнили, что из-за коронавируса кинотеатры в округе Лос-Анджелес штата Калифорния закрылись 16 марта. Показ фильмов в кинотеатрах именно этого округа является одним из обязательных условий для участия в "Оскаре".