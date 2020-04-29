Что смотреть онлайн 29 апреля. Расписание трансляций

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Международный день танца у любителей балета есть возможность сравнить двух “Корсаров” — пермского и венского. А поклонникам оперы Большой театр приготовил подарок - трансляцию "Катерины Измайловой" Шостаковича. О других развлечениях этой среды — в материале РИА Новости.