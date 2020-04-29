Что смотреть онлайн 29 апреля. Расписание трансляций

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Международный день танца у любителей балета есть возможность сравнить двух “Корсаров” — пермского и венского. А поклонникам оперы Большой театр приготовил подарок - трансляцию "Катерины Измайловой" Шостаковича. О других развлечениях этой среды — в материале РИА Новости.
Утро
С 2:30 (29 апреля) до 01:30 (30 апреля) в Метрополитен-опера будет доступна трансляция “Марии Стюарт” в постановке Дэвида Маквикара. Это вторая часть знаменитой "королевской" трилогии Доницетти, посвященной Тюдорам. “Этот спектакль представляет собой не отражение исторических событий, а их романтическое прочтение”, — подчеркивает режиссер.
В 7:00 Томский театр “Скоморох” предлагает посмотреть запись детского спектакля “Как с луны свалились”. На сцене развернется шумное веселое действо с участием клоунов, кукол и “упальцев” — веселых инопланетных гостей.
В 11:00 Владимирский областной театр кукол начнет трансляцию постановки “Необыкновенное состязание”. История о том, как ежики проучили зайца-хвастуна, считавшего, что он бегает быстрее всех.
День
В 13:00 в Берлинской государственной опере можно оценить современную версию “Фальстафа” Джузеппе Верди. Герои, одетые в бикини и кожаные косухи, выясняют отношения на фоне граффити и бассейна.
В 14:00 Саратовский театр “Теремок” приглашает посмотреть запись детского спектакля “Дюймовочка”.
В 14:00 Ленком открывает доступ к записи семейного спектакля “Странный народ эти взрослые” по мотивам "Маленького принца" Антуана де Сент-Экзюпери. Режиссер-постановщик — Сергей Дьячковский.
В 14:00 в Музее Фаберже можно попасть на короткую экскурсию "Волшебный самовар".
В 15:00 детский музыкальный театр “Зазеркалье” в Санкт-Петербурге показывает “Сказку о соловье, императоре и смерти”. События разворачиваются в Поднебесной, так что будет и необычное музыкальное сопровождение с участием китайских ударных духовых инструментов, и экзотические пышные костюмы в стиле пекинской оперы.
В 15:00 Детский музыкальный театр имени Наталии Сац в рамках проекта "Большие гастроли-онлайн" транслирует "Морозко" — оперу для самых маленьких зрителей. Постановкой по этой сказке театр открылся в 1965 году, и спустя ровно 50 лет была представлена обновленная версия знакомой истории.
В 16:30 в Русском музее начинается лекция "Графика Петрова-Водкина". Заведующая отделом рисунка и акварели Наталья Козырева расскажет о парижских набросках, станковой графике и иллюстрациях художника.
В 17:00 стартует показ “Корсара” в Пермском театре оперы и балета. Постановка по оригинальной партитуре Адольфа Адана, полученной из архивов Парижской оперы.
Вечер
В 19:00 Большой театр показывает “Катерину Измайлову” — оперу Шостаковича по произведению Николая Лескова "Леди Макбет Мценского уезда". Это первая опера, которую в России поставил режиссер и художественный руководитель театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас.
В 19:00 театр Вахтангова приглашает на трансляцию постановки “За двумя зайцами”. Играют Мария Аронова, Михаил Васьков, Юрий Красков, Лидия Константинова, Нонна Гришаева и другие.
В 19:00 в День танца Яндекс Эфир предлагает посмотреть третью часть Золотой коллекции Гала-концерта звезд Dance Open.
В 19:00 Московский театр юного зрителя приглашает подключиться к трансляции спектакля “Трамвай Желание”. Чувственный и жесткий спектакль Генриетты Яновской отмечен премией "Чайка" за лучший актерский ансамбль и премией Станиславского в номинации "Лучшая режиссерская работа".
В 19:00 в Геликон-опере можно посмотреть постановку “Мазепа”. Оперу по поэме Александра Пушкина “Полтава” Петр Чайковский написал после неудачного романа его любимой племянницы с человеком, который был намного ее старше. Режиссер-постановщик — Дмитрий Бертман, дирижирует Евгений Бражник.
В 19:00 в московском театре “Эрмитаж” показывают спектакль “Снимок бога”, премьера которого состоялась в 2000 году. Постановка по произведению Габриэля Гарсиа Маркеса "Невероятная и печальная история о простодушной Эрендире и ее бессердечной бабушке" рассказывает о том, как пожилая женщина делает из своей внучки проститутку, чтобы та расплатилась за ее сгоревший дом.
В 19:00 Электротеатр Станиславский планирует показ постановки "Золотой осел. Разомкнутое пространство работы" Композиция "Белая". Композиции "Золотого осла" — это готовые спектакли, построенные из сцен-эпизодов, в которых текст романа сочетается с комментарием участников действия. Режиссер Борис Юхананов.
В 19:00 в театре юных зрителей имени Брянцева начинается показ мюзикла “Бедная Лиза” по одноименному произведению Николая Карамзина. Постановка Марка Розовского на стихи Юрия Ряшецева.
В 19:00 Александринский театр покажет трансляцию чеховского “Дяди Вани” в постановке Андрея Щербана.
В 19:00 в Новой опере можно посмотреть “Свадьбу Фигаро”. В постановке Алексея Вэйро обошлись без привычных камзолов, париков и пышных дворцовых декораций, но даже с этим минимализмом получилось довольно красочно.
В 19:00 в МХТ им Чехова предлагают подключиться к показу фильма Анатолия Смелянского "Черный снег", посвященного Михаилу Булгакову.
В 20:00 можно подключиться к лайву группы “Пасош”. Проект исполняет мелодичную и шумную гитарную музыку: инди-рок или нойз-поп.
В 20:00 "Русские сезоны" приглашают на трансляцию "Тоски" Театра оперы и балета Республики Коми. В главных ролях Владимир Ванеев, Чингис Аюшеев и Елена Аюшеева.
В 21:00 можно попасть на “Корсара” в постановке Манюэля Легри в Венской государственной опере. Дирижер Валерий Овсянников. В главных партиях: Роберт Габдуллин, Мария Яковлева, Людмила Коновалова, Кирилл Курлаев