"Сделали рабом": что случилось с сибиряком, найденным мертвым в болоте

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Виктор Званцев. Старый долг, похищение из дома, месяцы рабского труда, побег и загадочная гибель на болоте — криминала в истории сорокалетнего Павла Ратушина из алтайского села Баево местные следователи поначалу не усмотрели. Они занялись ей только после того, как сестра погибшего обратилась к председателю СКР Александру Бастрыкину. И сразу возбудили три уголовных дела. На днях похитителей взяли под стражу, все следственные материалы направили в центральный аппарат СК. Однако вопросы остались. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.

Двенадцать тысяч рублей

Павел пропал в октябре 2017-го. Родственники сразу пришли в полицию и рассказали, что незадолго до исчезновения его несколько месяцев продержали в рабстве в соседнем регионе — заставляли отрабатывать долг. Лишь благодаря счастливой случайности ему удалось сбежать.

Как позже выяснили следователи, Павла похитили из-за микрозайма, оформленного еще в 2013-м. Полностью рассчитаться с кредитной организацией он не смог, поэтому часть задолженности — 12 тысяч рублей — взыскали с поручителя — подруги его бывшей жены. Та пожаловалась мужу, и он, заручившись поддержкой двоих родственников, отправился к должнику.

"В апреле 2017-го они приехали домой к нашей матери, — вспоминает сестра погибшего Светлана. — Скрутили полураздетого Пашу, затолкали в машину и увезли в Новосибирскую область. Ни документы, ни телефон, ни одежду не позволили взять. Спустя пару дней он позвонил маме и сказал, что задержится на заработках. По голосу было ясно, что говорит под диктовку".

По словам Светланы, брат под охраной трудился на стройке с утра до вечера без выходных. Через месяц попытался сбежать. Уже на трассе его догнали, избили, а затем перевезли в другое место, где работали одни мигранты.

"Улучив момент, когда охранники отвлеклись, он поймал попутку до Новосибирска, — продолжает сестра погибшего. — Сначала приехал к моей знакомой, немного у нее переждал и отправился в родное Баево. После ему регулярно звонили неизвестные, угрожали, требовали вернуться. Паша был жутко запуган и не хотел ничего сообщать полиции. На этом настояла я".

© Фото предоставлено родственниками Павел Ратушин © Фото предоставлено родственниками Павел Ратушин

Тело в камышах

Заявление передали в местный отдел СК, где в возбуждении уголовного дела отказали. Якобы Павел признался, что его никто не похищал, а к силовикам он обратился, только чтобы не расстраивать сестру.

Мать Павла вскоре выслала долг его экс-супруге. На некоторое время все затихло. А середине октября, утверждает Светлана, за ее братом снова приехали, но на этот раз похитителям помешали случайные прохожие.

"Мы решили не ждать третьего раза и повторно пожаловаться в полицию, но спустя пару дней Павлик бесследно исчез, — говорит сестра погибшего. — В тот вечер местные слышали крики со стороны болота, находящегося на окраине. Там у нас пустырь, заросший густым камышом. Брата искали все: родственники, друзья, полиция — безрезультатно. В начале сентября 2018-го на его тело, лежащее всего в 200 метрах от села, случайно наткнулись рыбаки".

Следователи изучили место происшествия, но ничего криминального не обнаружили. Родственникам заявили: это несчастный случай. Светлана не поверила и записалась на прием к председателю СКР Александру Бастрыкину. Только после этого возбудили уголовное дело по статье "Убийство", а материалы передали в Барнаул — в отдел по расследованию особо тяжких преступлений.

Ратушина продолжала ездить к главе регионального управления СКР и писать в Москву. К тому моменту, когда ее пригласили к Бастрыкину, местные следователи возбудили еще два уголовных дела: "Похищение человека группой лиц" и "Самоуправство". Вскоре задержали троих подозреваемых: Олега Кузнецова, чья жена была поручителем по кредиту Ратушина, а также Василия Михайлова и Владимира Паневина.

"Из-за того, что потерпевший уклонился от оплаты кредита, его похитили, — сообщили РИА Новости в СУ СКР по Алтайскому краю. — После чего вывезли в Новосибирскую область, устроили на работу и вместо него получали зарплату".

Чтобы рассмотреть это дело, Баевскому районному суду потребовалось больше года. К середине апреля всех троих признали виновными и приговорили к шести годам колонии строгого режима. Хотя максимальное наказание по статье — 12 лет.

Линия защиты

Родственники погибшего требуют, чтобы похитителям увеличили тюремный срок. Те же, напротив, все отрицают и настаивают на своей невиновности. Утверждают, что Павел устроился к ним работать по собственной инициативе.

"Мы считаем, что Ратушин уехал в Новосибирскую область добровольно, потому что в Баево не нашлось подходящей работы, — объясняет ситуацию РИА Новости адвокат Кузнецова Ирина Балышева. — Если это действительно было похищение, то Павел легко мог сбежать или пожаловаться в полицию, но он этого не сделал, а спокойно передвигался по поселку".

© Фото предоставлено адвокатом Олег Кузнецов © Фото предоставлено адвокатом Олег Кузнецов

Адвокаты придерживаются стратегии защиты: якобы местные следователи довели историю до суда только из-за вмешательства Бастрыкина, поскольку реальных доказательств преступления у них на руках нет.

"Также незаконно уволили сотрудника, который отказал в возбуждении дела о похищении, — заключает Балышева. — Статью об убийстве тоже хотели повесить на наших подзащитных, но не смогли — ко второму исчезновению Павла они вообще непричастны".

По словам Ратушиной, в начале года расследование дела об убийстве приостановили, вскоре после чего все материалы передали в Москву — в центральный аппарат СКР. РИА Новости попросило региональное управление ведомства прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ из Барнаула не пришел.

В том, что Павла убили, сестра не сомневается. Спустя пару месяцев после того, как нашли его труп, в Баево произошла еще одна трагедия – неизвестные жестоко избили 17-летнего парня. Он несколько дней провел в реанимации, а, придя в себя, назвал имена нападавших. Одним из них оказался друг похитителей и сосед Ратушина. Пострадавший молодой человек вспомнил, как в драке он оговорился: "Я убил и утопил Ратушина, но этого никто не доказал. С тобой будет то же самое".

Светлана все рассказала следователю, но тот, как она считает, оставил эти детали без внимания, а затем дело приняло и вовсе неожиданный оборот - подростка обвинили в изнасиловании падчерицы одного из нападавших и отправили за решетку. При этом заявление по факту домогательств девушка почему-то решила написать не сразу, а лишь спустя три года - вскоре после драки.

"Кузнецов и Паневин согласились пройти полиграф, - объясняет женщина. – Исследование показало: они что-то знают об убийстве брата. А Михайлов и его приятель, избивавший подростка, от этой процедуры категорически отказались".