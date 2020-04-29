Опубликована запись знаменитого шоу фейерверков в Диснейленде

"С помощью современной магии вы окажетесь на лучших местах прямо перед замком Золушки. Посмотрите, как он становится полотном, на котором появляются ваши любимые персонажи. И точно так же, как и у них, у вас все обязательно завершится счастливым концом", — говорится в описании ролика.