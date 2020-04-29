Опубликована запись знаменитого шоу фейерверков в Диснейленде

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. На YouTube-канале тематического парка Диснейленд опубликовали запись знаменитого шоу фейерверков "Happily ever after", которое сопровождают лазерные проекции с фрагментами из известных сказок Disney.
"С помощью современной магии вы окажетесь на лучших местах прямо перед замком Золушки. Посмотрите, как он становится полотном, на котором появляются ваши любимые персонажи. И точно так же, как и у них, у вас все обязательно завершится счастливым концом", — говорится в описании ролика.
Теперь абсолютно бесплатно зрители могут, не выходя из дома, посмотреть это представление в хорошем качестве (раньше туристы приходили к замку минимум за час до начала шоу, чтобы занять место получше).
В дополнение к видео фотослужба Disney PhotoPass открыла бесплатный доступ к некоторым изображениям фейерверков. Кадры можно использовать как обои на рабочем столе компьютера или смартфона.
Но это не последний "подарок" от тематического парка. Теперь на сайте Диснейленда можно увидеть виртуальные копии известных аттракционов, а еще взять уроки хореографии, рисования или кулинарии.