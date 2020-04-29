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2020-04-29T11:02
https://ria.ru/20200429/1570695315.html
Владимир Ощепков: риск новых вспышек COVID в КНР мало влияет на Россию
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РИА Новости

Владимир Ощепков: риск новых вспышек COVID в КНР мало влияет на Россию

11:00 29.04.2020 (обновлено: 11:02 29.04.2020)
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© Фото предоставлено Генеральным консульством РФ в ХарбинеГенеральный консул РФ в городе Харбин Владимир Ощепков
Генеральный консул РФ в городе Харбин Владимир Ощепков
© Фото предоставлено Генеральным консульством РФ в Харбине
Китаю практически удалось справиться с эпидемией COVID-19, однако новым вызовом для местных властей стал рост числа ввозных случаев заражения, в том числе и в приграничных с Россией провинциях. Генеральный консул РФ в городе Харбин Владимир Ощепков рассказал корреспонденту РИА Новости Анне Раткогло о причинах ухудшения эпидемической ситуации, о новых ограничительных мерах, что мешает открытию пассажирских пунктов пропуска на границе и почему на границе стоят очереди грузовиков.
— В последние недели в России стали говорить о так называемой второй волне эпидемии коронавируса в Китае, в частности в приграничных с РФ регионами, какова на самом деле ситуация в настоящий момент?
— Сегодня число больных с COVID-19 в провинции Хэйлунцзян почти столько же, как было в феврале – в самый пик эпидемии в Китае. Есть, правда, несколько отличий. Зимой инфицированных коронавирусом выявляли по всей провинции, во всех без исключения административных единицах Хэйлунцзяна были заразившиеся. Сейчас в провинции два места, где находится большая часть заболевших COVID-19, это города Суйфэньхэ и Харбин.
— С чем это связано?
— В приграничном Суйфэньхэ причиной вспышки эпидемии стали граждане КНР, которые приехали из России, в основном из европейской части страны транзитом через Приморский край. По тому, как им ставили диагноз, не все они были изначально больными, большинство заразилось от своих китайских попутчиков в дороге.
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Для местных властей и медицинских учреждений этого совсем маленького по китайским меркам города прибытие в конце марта и начале апреля более двух тысяч потенциальных носителей инфекции стало настоящим испытанием, так как почти у каждого пятого приехавшего был выявлен коронавирус. В целом местным службам при поддержке большой группы специалистов, направленных на помощь из центра, удалось справиться с этой ситуацией, но тем не менее полностью локализовать распространение инфекции не удалось.
А как получилось, что число зараженных резко выросло и в Харбине?
— В Харбине с этой же проблемой столкнулись, когда один пожилой больной, как утверждают здесь, заразившийся от приехавшей из-за рубежа китайской гражданки, умудрился передать инфекцию нескольким десяткам человек. Он с инсультом поступил в одно медицинское учреждение, потом его передали в другое, и нигде его по странному стечению обстоятельств не проверили на коронавирус. Полагаю, что произошедшее стало проявлением халатности отдельных людей, которые расслабились и снизили бдительность в борьбе с эпидемией.
Местные власти в целом уже взяли под контроль эпидемиологическую ситуацию в Харбине, ведется масштабная работа по выявлению всех лиц, которые контактировали с больными. Ужесточены требования к карантину и самоизоляции, для борьбы с нарушителями используются электронные системы контроля. Вновь введена система регистрации в аптеках всех, кто приобретает жаропонижающие препараты и средства от кашля. Город не закрыт, как пишут многие иностранные СМИ. Ограничению на выезд из города подверглись лица, живущие в домах, где жили больные с коронавирусом или с ними контактировавшие.
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— Представляет ли эта ситуация риск для россиян, которые проживают в приграничных с КНР регионах РФ?
— Как показала ситуация в Хэйлунцзяне в целом, риски новых вспышек заболеваний всегда есть, пока коронавирус окончательно не побежден, но с учетом закрытых между нашими странами границ они имеют ограниченное влияние на развитие эпидемиологической ситуации в России.
— Судя по всему, пассажирское авиасообщение России с другими странами возобновят еще не скоро, если ли у вас уже понимание, когда граждане РФ смогут вновь пользоваться наземными пунктами пропуска для возвращения на родину?
— Вот уже почти три недели нет возможности выехать из Китая в Россию. Ожидаем, что в ближайшее время все же будет организован "возвратный" рейс в Россию. Тем не менее он решит проблемы не всех соотечественников, которые хотели бы вернуться из Китая.
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— Прорабатывается ли с российской стороны какой-нибудь формат открытия КПП, например, на несколько часов для того, чтобы желающие группами или по одиночке могли вернуться в Россию? Или это больше зависит от китайской стороны? Много ли тех, кто хочет вернуться в Россию?
— Многие проживавшие в консульском округе российские граждане уехали в Россию сразу после начала эпидемии в Китае, благо граница рядом. Сейчас наземными пунктами пропуска хотели бы воспользоваться в основном соотечественники, которые находятся в других китайских регионах, из которых раньше можно было добраться до России регулярным авиасообщением.
Мы уже давно ведем с местными властями переговоры о создании временных коридоров на границе для возвращения российских граждан в Россию. К сожалению, пока не удается убедить китайскую сторону дать на это согласие. Одна из причин – она еще не пришла в себя от недавней вспышки заболеваний COVID-19 в приграничье с Россией, которая чуть не привела ко второй волне эпидемии в Китае. Со своей стороны не оставляем попыток договориться с китайскими партнерами.
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— Вы ранее сообщали, что пробки из грузовиков на границе двух стран все еще сохраняются, они стоят в обоих направлениях? Что предпринимается, чтобы решить проблему?
— К сожалению, очереди из грузовых автомобилей на границе сохраняются. Вместе с тем отмечаем, что власти местных приграничных китайских регионов после неоднократного к ним обращения стали предпринимать попытки как-то улучшить ситуацию с грузовыми перевозками на погранпереходах. С учетом сохраняющихся эпидемиологических угроз китайская сторона пока не готова отменять введенные ранее строгие требования к проверке и обработке въезжающего в Китай автотранспорта, но изыскивает способы оптимизировать этот процесс.
В провинции Хэйлунцзян автомобильные пункты пропуска в грузовом направлении сейчас работают наполовину своей пропускной способности, в Маньчжурии ситуация обстоит несколько хуже.
— Что в настоящий момент преимущественно возят? Продукты питания, древесину, какие-то предметы повседневного использования?
— Если коротко говорить о номенклатуре автомобильных грузоперевозок между российским и китайским приграничьем, в Россию везут плодоовощную продукцию, стройматериалы, а также грузы медицинского назначения: защитную одежду, маски, оборудование. Структура российского экспорта в Китай не изменилась, в нем преобладают пиломатериалы, удобрения, сельхозпродукция и продукты питания.
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Владимир ОщепковКоронавирус COVID-19РоссияКитайИнтервью
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