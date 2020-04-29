Актер из сериала "Друзья" изменился до неузнаваемости за время карантина

Перри, которого увидели впервые за шесть месяцев, сильно поседел, опух и даже набрал в весе. Обеспокоенные пользователи сразу начали обсуждать его внешний вид в соцсетях.

"Извините, ребята, но на этих фотографиях он грустный и обеспокоенный", "Что с ним случилось?", "Неужели он так сейчас выглядит", — прокомментировали поклонники.