Филипп Киркоров начал распродавать свои дизайнерские вещи

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров выставил на открывшейся накануне онлайн-платформе для ресейла 176 предметов из своей коллекции дизайнерских вещей.

На его странице в интернет-магазине представлено более 60 пар обуви (высокие и низкие кроссовки, лоферы и слипоны, ботинки и другие модели) и более 100 экземпляров одежды.

Самый необычный "лот" — совершенно новые (даже бирка на месте) мохнатые мокасины любимого итальянского бренда исполнителя Dolce & Gabbana, самый дорогой — кожаная куртка Gucci с нашивками за 117 тысяч рублей (первоначальная стоимость была 272 тысячи рублей).

В личной коллекции певца среди многочисленных дизайнерских футболок, свитшотов и джинсов особенно выделяется рубашка Versace (17 700 тысяч), украшенная тропическим узором, двубортный костюм Balmain песочного цвета (59 тысяч) и пальто в ретро-стиле Gucci (94 200 тысяч).

Дешевле всех стоит галстук Dolce & Gabbana. Его музыкант выставил всего за пять тысяч рублей, хотя это практически единственный предмет, который может подойти большинству покупателей по размеру.