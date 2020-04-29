Филипп Киркоров начал распродавать свои дизайнерские вещи

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров выставил на открывшейся накануне онлайн-платформе для ресейла 176 предметов из своей коллекции дизайнерских вещей.
На его странице в интернет-магазине представлено более 60 пар обуви (высокие и низкие кроссовки, лоферы и слипоны, ботинки и другие модели) и более 100 экземпляров одежды.
Самый необычный "лот" — совершенно новые (даже бирка на месте) мохнатые мокасины любимого итальянского бренда исполнителя Dolce & Gabbana, самый дорогой — кожаная куртка Gucci с нашивками за 117 тысяч рублей (первоначальная стоимость была 272 тысячи рублей).
В личной коллекции певца среди многочисленных дизайнерских футболок, свитшотов и джинсов особенно выделяется рубашка Versace (17 700 тысяч), украшенная тропическим узором, двубортный костюм Balmain песочного цвета (59 тысяч) и пальто в ретро-стиле Gucci (94 200 тысяч).
Дешевле всех стоит галстук Dolce & Gabbana. Его музыкант выставил всего за пять тысяч рублей, хотя это практически единственный предмет, который может подойти большинству покупателей по размеру.
Ранее Филипп Киркоров рассказывал, что все вырученные средства от этой распродажи направит на благотворительность.