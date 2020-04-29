США готовят войну в мирном атоме

Контейнеры с низкообогащенным ураном для использования в качестве топлива для ядерных реакторов в порту в Санкт-Петербурге, Россия. Архивное фото

Контейнеры с низкообогащенным ураном для использования в качестве топлива для ядерных реакторов в порту в Санкт-Петербурге, Россия

© AP Photo / Dmitry Lovetsky Контейнеры с низкообогащенным ураном для использования в качестве топлива для ядерных реакторов в порту в Санкт-Петербурге, Россия

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Максим Рубченко. В Вашингтоне разработали стратегию вытеснения России с международного рынка атомной энергии, чтобы выйти в лидеры в этой сфере. Действовать собираются сразу по четырем направлениям. Какие именно меры предусмотрены и насколько реальны эти планы — в материале РИА Новости.

Русские идут

"Упадок американской промышленной базы в ядерной энергетике за последние несколько десятилетий поставил под угрозу национальные интересы и государственную безопасность", — утверждает министр энергетики США Дэн Бруйетт.

В документе, подготовленном его ведомством, отмечается, что правительство собирается покончить с зависимостью от обогащения урана за рубежом и выйти на рынки, где сейчас доминируют российские госкомпании.

"Россия усиливает экономическое и внешнеполитическое влияние по всему миру, располагая зарубежными заказами на реакторы на сумму 133 миллиарда долларов. Москва собирается финансировать строительство более 50 реакторов в 19 странах", — подчеркивают авторы документа.

Мировой рынок ядерных реакторов на ближайшие десять лет оценивают в 500-740 миллиардов долларов, то есть на кону огромные деньги.

Министерство энергетики предлагает действовать по четырем направлениям.

Первое — "усиление мощностей по добыче и переработке урана и восстановление всего ядерного топливного цикла". В бюджете на 2021 год следует зарезервировать 150 миллионов долларов на закупку урана, добытого в Соединенных Штатах, и формирование государственного запаса ядерного сырья.

Не хватает компетенций

Еще два направления — "использование американских технологических инноваций и инвестиций для укрепления лидерства США в ядерных технологиях следующего поколения" и "обеспечение опережающего развития атомной энергетики — горнодобывающих компаний, участников топливного цикла и поставщиков реакторов".

Расплывчатые формулировки призваны замаскировать то обстоятельство, что шансы на преодоление технологического отставания от России в атомной сфере близки к нулю. Чему в свое время весьма поспособствовал "Росатом".

Американская атомная индустрия столкнулась с проблемами еще в 1980-е. Так сложилось исторически, что в США уран обогащали по малоэффективной и дорогой газодиффузной технологии, а в СССР — на центрифугах, требовавших в 50 раз меньше электроэнергии.

Поэтому сразу после окончания холодной войны американцы перешли на российский обогащенный уран — это было в 12 раз дешевле. Поставки, начатые еще советским "Техснабэкспортом" в 1987 году, постоянно увеличивались.

Излишки советского низкообогащенного урана быстро закончились, зато благодаря сокращению арсенала атомного оружия у России образовались 500 тонн свободного оружейного (высокообогащенного) урана, извлеченного из демонтированных ядерных боеприпасов. Появилась идея "разбавить" его, превратив в топливо для американских АЭС.

В 1994 году Россия и США подписали контракт по превращению полутысячи тонн оружейного урана в топливо для электростанций (соответствующую технологию разработали специалисты Уральского электрохимического комбината). В 2013-м заключили новый контракт — теперь уже на обогащение в России американского урана.

Очевидно, что для перехода на полное самообеспечение ядерным топливом США потребуется потратить много времени и денег, а также решить кучу технических проблем.

Дорогой "атом свободы"

Поэтому главное направление американской стратегии — четвертое, предусматривающее реализацию "общегосударственного подхода к экспорту технологий мирного атома". Проще говоря, Вашингтон намеревается продвигать свои атомные реакторы теми же методами, какими сегодня навязывает сжиженный газ, — через дипломатическое давление и санкции против тех стран и компаний, которые решат сотрудничать с Россией.

Здесь, как и в газовой сфере, американцы могут смело рассчитывать на верных вассалов — Польшу и Украину. Киев и Варшава уже заключили многолетние контракты на заокеанский СПГ и легко отдадут Вашингтону атомную энергетику.

Американские топливные сборки уже стоят на Южно-Украинской и Запорожской АЭС, а в сентябре прошлого года украинский "Энергоатом" подписал с Westinghouse меморандум и насчет других атомных станций.

Польша осенью выразила желание построить в следующем десятилетии шесть атомных реакторов, и можно не сомневаться, что эти заказы достанутся американцам.

Кроме того, используя политическое давление, Вашингтон, скорее всего, добьется заказа на строительство АЭС в Саудовской Аравии. Эр-Рияд проводит тендер, и после двух туров лидирует "Росатом". Возможно, именно это заставило американцев срочно озаботиться проблемой сдерживания России в атомной сфере.

Без политического давления шансов на реализацию новой стратегии у США просто нет, поскольку "Росатом" по всем параметрам — вне конкуренции. Убедиться в этом несложно на примере той же Украины.

Согласно данным международного сайта экспортно-импортных операций Importgenius, в прошлом году Westinghouse продавал "Энергоатому" тепловыделяющие сборки для АЭС по цене 996 тысяч долларов за штуку. В то же время "Росатом" поставил на Хмельницкую АЭС сборки по 675 тысяч — почти на треть дешевле.

При этом у Westinghouse уран — с обогащением 3,48-3,82%, а у ТВЭЛ — 3,99-4,38%, то есть российские сборки еще и мощнее. Даже западные эксперты признают превосходство "Росатома".

"Что касается российских атомных технологий, то они самые надежные и проверенные, — указывает председатель Специального комитета по энергетике и изменению климата палаты общин парламента Великобритании Тим Йео. — К тому же россияне продвигают возможности локализации цепочки поставок, а также предоставляют полную программу обучения для местных сотрудников и операторов. Другие поставщики не могут предложить такой пакет услуг".