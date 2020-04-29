Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-04-29T02:30
https://ria.ru/20200429/1570676587.html
В 2021 году с улиц Чикаго исчезнут конные экипажи
https://cdn23.img.ria.ru/images/24471/99/244719982_0:248:4752:2921_1036x0_80_0_0_2fc485367355ee4ee9d79b2d00898923.jpg
РИА Новости

В 2021 году с улиц Чикаго исчезнут конные экипажи

02:30 29.04.2020
419
© РИА Новости / Елена Висенс Праздник тела Христова (Corpus Christi) в Гранаде
Праздник тела Христова (Corpus Christi) в Гранаде
© РИА Новости / Елена Висенс
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Городской совет Чикаго проголосовал за запрещение конных экипажей с 2021 года, сообщает Lonely Planet.
Власти прекратят выдачу новых лицензий операторам перевозок с 1 января 2021 года, текущие лицензии продлены не будут.
Количество конных экипажей в Чикаго с годами снижается. В настоящее время выдано всего 10 лицензий, каждая из которых стоит 500 долларов в год.
Активисты по защите прав животных говорят, что индустрия перевозки — жестокость по отношению к лошадям. Считается, что животные страдают от тяжелых условий труда, необходимости тянуть переполненные кареты и постоянно находится в мегаполисе, передвигаться по твердым поверхностям.
Помимо Чикаго запрет на использование конных экипажей ввели Монреаль, Солт-Лейк-Сити, город Ки-Уэст в штате Флорида, Камден в штате Нью-Джерси, Билокси в штате Миссисипи.
Дикий олень на пустынной улице в портовом городе Тринкомали, Шри-Ланка
27 апреля, 08:00Туризм
Звери — в город, люди — в лес. Повлиял ли коронавирус на диких животных
200000
ТуризмТуризмлошадиНовости - ТуризмСолт-Лейк-СитиФлоридаМонреальЧикагоНью-ДжерсиМиссисипи
Рекомендуем
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
В Германии назвали единственного виновника в развязывании Второй мировой
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:26В Подмосковье открыли музей Зои Космодемьянской
16:23Росавтодору выделят 6,85 млрд рублей на ремонт дорог в Крыму
16:21Попова заявила, что тяжелых случаев COVID-19 у детей в России нет
16:21Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии
16:21В здания Верховного суда не будут пускать без масок и перчаток
16:20Власти Москвы объяснили, что делать при аннулировании рабочего пропуска
16:20Путин: СССР пытаются уравнять с нацистами, но нам оправдываться не за что
16:18В ДНР заявили об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе
16:17Джонсон отметил вклад СССР в Победу над нацизмом
16:13Уровень безработицы в США обновил максимум с 1940 года
16:13Путин и Джонсон выразили готовность к налаживанию диалога
16:13Египет намерен снять ограничения из-за коронавируса с 1 июня
16:12Дочь фронтовика рассказала о задании отца заминировать подступы к Кремлю
16:12В период пандемии страны должны объединить усилия, заявила глава МПС
16:11Путин и Джонсон поздравили друг друга с 75-летием Победы
16:11Имущество актера Сергея Жигунова распродали на аукционе, пишут СМИ
16:10Путин обсудил на совещании Совбеза борьбу с COVID-19
16:09Компании в России подали заявки на зарплатные кредиты на 94 млрд рублей
16:08В Башкирии пропавшего в апреле ребенка нашли мертвым, сообщил источник
16:08В ЦБ допустили снижение ключевой ставки в июне
Лента новостейМолния