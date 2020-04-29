В 2021 году с улиц Чикаго исчезнут конные экипажи

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Городской совет Чикаго проголосовал за запрещение конных экипажей с 2021 года, Городской совет Чикаго проголосовал за запрещение конных экипажей с 2021 года, сообщает Lonely Planet.

Власти прекратят выдачу новых лицензий операторам перевозок с 1 января 2021 года, текущие лицензии продлены не будут.

Количество конных экипажей в Чикаго с годами снижается. В настоящее время выдано всего 10 лицензий, каждая из которых стоит 500 долларов в год.

Активисты по защите прав животных говорят, что индустрия перевозки — жестокость по отношению к лошадям. Считается, что животные страдают от тяжелых условий труда, необходимости тянуть переполненные кареты и постоянно находится в мегаполисе, передвигаться по твердым поверхностям.