Денежные призы и место ведущего на ТВ получат любители науки

Паук-скакун, автор Михаил Грибков. "Чтобы сделать данный кадр, мне пришлось ненадолго заморозить паука (не до смерти!), иначе он просто убежал бы. Я применил технологию стекинга: сделал, затем "сшил" в компьютере 30 кадров".

© Фото предоставлено организаторами конкурса «Снимай науку!» Паук-скакун, автор Михаил Грибков. "Чтобы сделать данный кадр, мне пришлось ненадолго заморозить паука (не до смерти!), иначе он просто убежал бы. Я применил технологию стекинга: сделал, затем "сшил" в компьютере 30 кадров".

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Телеканал "Наука" совместно с "Викимедиа РУ" в четвертый раз разыскивает талантливых людей, увлеченных фотоделом и наукой. Прием работ на конкурс "Снимай науку!" проходит с начала апреля.

Участвовать в нем могут видеоблогеры, журналисты, ученые, студенты, школьники и все, кто хочет показать мастерство. Главная цель — популяризировать знания об окружающем мире и его обитателях, об ученых, и этому посвящена отдельная номинация.

Проект нужен тем, кто хочет напомнить, что увлечение фотографией — это не только свадебные и интерьерные глянцевые картинки, что за пределами коммерческой съемки и ежедневной фотожурналистики есть огромный мир науки. Увидеть его в мельчайших деталях и обратить на него внимание общественности призваны как раз такие конкурсы. Лучшие работы украсят масштабные стенды на пешеходных дорожках московских парков. А их, в свою очередь, увидят юные биологи и начинающие фотографы, которые будут гулять по скверам с родителями или компанией. Возможно, загадочные и красиво снятые макро- и микромиры науки вдохновят будущего ученого на открытия, а кому-то помогут выбрать дело всей жизни.

Фотокарточки победителей также украсят научные статьи "Википедии", а лучшие фрагменты видео попадут в эфир; кроме того, один из участников конкурса сможет стать ведущим на канале "Наука".

Самые яркие фотокарточки появятся на российских и международных фотовыставках.

© Фото предоставлено организаторами конкурса «Снимай науку!» "Движущийся мост", автор Игорь Чухланцев. Муравьи, строящие мост из своих тел так, чтобы по нему смогли пробегать другие особи. 1 из 9 "Движущийся мост", автор Игорь Чухланцев. Муравьи, строящие мост из своих тел так, чтобы по нему смогли пробегать другие особи. © Фото предоставлено организаторами конкурса «Снимай науку!» © Фото предоставлено организаторами конкурса «Снимай науку!» "Кристаллы фукорцина", автор Андрей Савицкий. 2 из 9 "Кристаллы фукорцина", автор Андрей Савицкий. © Фото предоставлено организаторами конкурса «Снимай науку!» © Фото предоставлено организаторами конкурса «Снимай науку!» "Флуоресценция коралла", автор Михаил Грибков. 3 из 9 "Флуоресценция коралла", автор Михаил Грибков. © Фото предоставлено организаторами конкурса «Снимай науку!» © Фото предоставлено организаторами конкурса «Снимай науку!» "Каталитическая коррозия платиноидной сетки". Спецприз от оргкомитета Международного года периодической таблицы химических элементов. 4 из 9 "Каталитическая коррозия платиноидной сетки". Спецприз от оргкомитета Международного года периодической таблицы химических элементов. © Фото предоставлено организаторами конкурса «Снимай науку!» © Фото предоставлено организаторами конкурса «Снимай науку!» "Паук-скакун", автор Михаил Грибков. 5 из 9 "Паук-скакун", автор Михаил Грибков. © Фото предоставлено организаторами конкурса «Снимай науку!» © Фото предоставлено организаторами конкурса «Снимай науку!» "Анатомия побега", автор Анатолий Михальцов. Поперечный срез вегетативного побега калины обыкновенной. Эта микрофотография — панорама из 72 кадров. Каждый кадр — результат стекинга из 8-12 кадров". 6 из 9 "Анатомия побега", автор Анатолий Михальцов. Поперечный срез вегетативного побега калины обыкновенной. Эта микрофотография — панорама из 72 кадров. Каждый кадр — результат стекинга из 8-12 кадров". © Фото предоставлено организаторами конкурса «Снимай науку!» © Фото предоставлено организаторами конкурса «Снимай науку!» "Большой телескоп азимутальный", автор Мария Плотникова. 7 из 9 "Большой телескоп азимутальный", автор Мария Плотникова. © Фото предоставлено организаторами конкурса «Снимай науку!» © Фото предоставлено организаторами конкурса «Снимай науку!» "Глаз златоглазки", автор Михаил Грибков. Размер глаза на фото — три миллиметра. Использована технология мультифокусного стекинга из 30 кадров. 8 из 9 "Глаз златоглазки", автор Михаил Грибков. Размер глаза на фото — три миллиметра. Использована технология мультифокусного стекинга из 30 кадров. © Фото предоставлено организаторами конкурса «Снимай науку!» © Фото предоставлено организаторами конкурса «Снимай науку!» "Утренняя роса", автор Евгений Смирнов. Что будет, если поместить цветок сирени с каплей засахаренной воды в вакуум электронного микроскопа? На фото — тысячекратное увеличение. Пожалуй, это самая маленькая капля воды. 9 из 9 "Утренняя роса", автор Евгений Смирнов. Что будет, если поместить цветок сирени с каплей засахаренной воды в вакуум электронного микроскопа? На фото — тысячекратное увеличение. Пожалуй, это самая маленькая капля воды. © Фото предоставлено организаторами конкурса «Снимай науку!» 1 из 9 "Движущийся мост", автор Игорь Чухланцев. Муравьи, строящие мост из своих тел так, чтобы по нему смогли пробегать другие особи. © Фото предоставлено организаторами конкурса «Снимай науку!» 2 из 9 "Кристаллы фукорцина", автор Андрей Савицкий. © Фото предоставлено организаторами конкурса «Снимай науку!» 3 из 9 "Флуоресценция коралла", автор Михаил Грибков. © Фото предоставлено организаторами конкурса «Снимай науку!» 4 из 9 "Каталитическая коррозия платиноидной сетки". Спецприз от оргкомитета Международного года периодической таблицы химических элементов. © Фото предоставлено организаторами конкурса «Снимай науку!» 5 из 9 "Паук-скакун", автор Михаил Грибков. © Фото предоставлено организаторами конкурса «Снимай науку!» 6 из 9 "Анатомия побега", автор Анатолий Михальцов. Поперечный срез вегетативного побега калины обыкновенной. Эта микрофотография — панорама из 72 кадров. Каждый кадр — результат стекинга из 8-12 кадров". © Фото предоставлено организаторами конкурса «Снимай науку!» 7 из 9 "Большой телескоп азимутальный", автор Мария Плотникова. © Фото предоставлено организаторами конкурса «Снимай науку!» 8 из 9 "Глаз златоглазки", автор Михаил Грибков. Размер глаза на фото — три миллиметра. Использована технология мультифокусного стекинга из 30 кадров. © Фото предоставлено организаторами конкурса «Снимай науку!» 9 из 9 "Утренняя роса", автор Евгений Смирнов. Что будет, если поместить цветок сирени с каплей засахаренной воды в вакуум электронного микроскопа? На фото — тысячекратное увеличение. Пожалуй, это самая маленькая капля воды. © Фото предоставлено организаторами конкурса «Снимай науку!»

Всем, кто займет призовые места, вручат дипломы и денежные призы.

Так команда проекта стремится поддержать энтузиастов, без которых множество горожан не увидели бы, как необычно выглядит капля воды на цветки сирени или муравьиный мост, не узнали бы, что паук может быть симпатичным, а снимок глаза осы может состоять из 225 кадров.

В 2020 году, ставшем особенным и непростым уже для многих, предусмотрен спецприз: "Лучший ролик, снятый дома". Организаторы просят всех ответственно отнестись к ситуации с коронавирусом, соблюдать карантин и... снимать науку.

"Сейчас, в период, когда многие вынуждены изменить свой привычный образ жизни, конкурс может стать прекрасной возможность открыть для себя что-то новое. Ведь снимать науку можно не выходя из дома", — рассказала Мария Семенова, главный редактор телеканала "Наука".

Принять участие в конкурсе может гражданин любой другой страны. Фотосмотр пройдет в два этапа: фотоработы принимаются до 31 мая включительно, видео — до 15 сентября. Каждый участник может прислать неограниченное число фото и не более двух видеороликов для каждой номинации видеоконкурса. Более подробные условия и технические требования к работам можно найти на сайте конкурса.

"Нам уже удалось в предыдущие годы показать, что наука — это любопытно, красиво и увлекательно. Судя по тому объему работ, которые мы получаем, она доступна большому количеству заинтересованных людей. Нам хочется показать, что заниматься наукой может любой желающий, стоит только захотеть", — подчеркнула Мария Семенова.

Каждую работу жюри оценивает, проверяет на плагиат и на соответствие стандартам научного знания. Наука не имеет границ. В 2019 году одним из победителей стал житель Эстонии Максим Биловицкий, занявший первое место в номинации "Эксперимент". Он прислал фото под названием "Европий — металл, защищающий евро".

Среди номинаций фотоконкурса — люди в науке (ученые в их естественной среде обитания), изображения под микроскопом, классические "Серии", "Наука вокруг нас" (от археологии и зоологии до вулканологии и астрономии), "Нефото" и новая рубрика – "Природа". Прием видеороликов осуществляется по категориям любителей, профессионалов и детей.

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, организаторы уверены, что к началу осени выставка победителей состоится в одном из центральных парков Москвы, на региональных площадках Всероссийского фестиваля науки "NAUKA 0+". Украсят снимки и городские билборды.

Капля колы, мороженый паук и анатомия побега: творческие подвиги во имя науки

Победители конкурса прошлых лет рассказали, на что им пришлось пойти ради удачного кадра и желанной награды.

"Чтобы сделать данный кадр, мне пришлось ненадолго заморозить паука (не до смерти!), иначе он просто убежал бы. Я применил технологию стекинга: сделал, затем "сшил" в компьютере 30 кадров", — поделился Михаил Грибков, автор снимка паука-скакуна.

В номинации "Микроизображения" жюри в прошлом году впечатлила работа Александра Клепнева: он сфотографировал кристаллы в высохшей капле популярного напитка под микроскопом. А Евгений Смирнов умудрился засахарить микрокаплю утренней росы на цветке сирени и снять под вакуумным микроскопическим увеличением.

© Фото предоставлено организаторами конкурса «Снимай науку!» "Капля Coсa-Сola", автор Александр Клепнев. Кристаллы (преимущественно сахар) в высохшей капле "Кока-колы" под микроскопом. © Фото предоставлено организаторами конкурса «Снимай науку!» "Капля Coсa-Сola", автор Александр Клепнев. Кристаллы (преимущественно сахар) в высохшей капле "Кока-колы" под микроскопом.

Еще один автор изучил анатомию побега обыкновенной калины. Анатолий Михальцов сделал микрофотографию поперечного среза, создав панораму из 72 кадров. Каждый из них — результат стекинга из 8-12 кадров.

В отличие от соперников, Ирина Петрова использует технику времен СССР. Ее объектив стоит всего 500 рублей. Для того, чтобы создать макроснимок осы, ей пришлось сделать стекинг по фокусу из 225 фотографий.

Она и подумать не могла, что ее фотографии будут покупать крупные издательства. Однако The Wall Street Journal использовал на выборах президента Трампа композицию Ирины "Глаза дьявола". Роль злобного существа сыграл ее кот.

О своем детском увлечении энтомологией Ирина Петрова вспомнила, когда стали набирать популярность научные журналы: сначала делилась интересными наблюдениями и фотокарточками на форумах, а в итоге была приглашена на интересную работу в Европу.

© Фото предоставлено организаторами конкурса «Снимай науку!» "Оса", автор Ирина Петрова. "Изображение получено с помощью стекинга по фокусу из 225 фотографий. Для съемки я использовала два ретрообъектива — один был произведен в 1982 году в Японии, другой — в 1982 году в СССР". © Фото предоставлено организаторами конкурса «Снимай науку!» "Оса", автор Ирина Петрова. "Изображение получено с помощью стекинга по фокусу из 225 фотографий. Для съемки я использовала два ретрообъектива — один был произведен в 1982 году в Японии, другой — в 1982 году в СССР".

Однако от переезда худенькая девушка из Магнитогорска отказалась: ухаживает за пожилыми родителями и не смогла их ни оставить, ни забрать с собой из-за их здоровья.

Зато ее снимки побывали на выставке в Мельбурне и в римской галерее LoosenArt. Ирину заметили, когда она делала съемку для одного из гастрономических журналов.

Ирина Петрова вложила во "вкусные" фотографии глубокий смысл, используя хлеб, сыр, вишневый сироп и шахматы. Снимки "Победитель получает все", "Две стороны одной монеты" и "Тонкая красная линия" показывают, насколько легко победитель может стать проигравшим и насколько нестабильна выигрышная позиция.

И это актуально для творческих конкурсов. Когда Ирину спрашивают о том, что необходимо для успеха в фотографии, она отвечает, что это в первую очередь любовь к объектам съемки и преданность своему делу.

"Если этот замечательный микромир человека никогда не привлекал, то сидеть часами, замерев в одной позе, и наводиться как снайпер будет очень тяжело и непродуктивно", — подмечает фотохудожник-иллюстратор Петрова.

Она приводит поговорку о том, что неважно, по какой цене был куплен молоток, главное — рука, которая его держит, можно обойтись без дорогостоящей техники, достигая похожих результатов и даже лучше. Кстати о технике. За всю жизнь Ирина не потеряла ни одной крышки от объективов.

За время существования конкурса "Снимай науку!" в нем приняли участие 1,5 тысячи авторов, приславшие более четырех тысяч работ. Проект привлек участников из шести стран и 227 городов, а лучшие работы были продемонстрированы в эфире телеканала "Наука" и на выставке в столичном парке "Музеон". С момента старта конкурса в этом году уже поступило 930 фоторабот и 56 видеороликов.