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2020-04-29T10:29
https://ria.ru/20200429/1570613656.html
Освобождение концентрационного лагеря в фашистской Германии в Дахау
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РИА Новости

Освобождение концентрационного лагеря в фашистской Германии в Дахау

02:09 29.04.2020 (обновлено: 10:29 29.04.2020)
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© Фото : public domainУзники Дахау, освобождённые войсками США
Узники Дахау, освобождённые войсками США
© Фото : public domain
Дахау – один из первых концентрационных лагерей на территории Германии. Основан в марте 1933 года на окраине города Дахау, неподалеку от Мюнхена. Стал первым "опытным полигоном", где отрабатывалась система наказаний и других форм физических и психологических издевательств над узниками.
До начала Второй мировой войны (1939-1945) в Дахау содержались политические противники нацистского режима, прежде всего коммунисты, социалисты, оппозиционные режиму священнослужители и другие. Во время войны Дахау приобрел зловещую известность как один из самых страшных концлагерей, в которых проводились медицинские эксперименты над заключенными. Только в 1941-1942 годах там было проведено около 500 экспериментов над живыми людьми. Многие узники Дахау трудились в качестве бесплатной рабочей силы на окрестных промышленных предприятиях, в том числе на производствах военно-химического концерна "ИГ Фарбениндустри". Предприятия концерна снабжали германскую армию важнейшими стратегическими материалами (синтетические каучук и бензин, взрывчатые вещества, военное снаряжение и прочие), а также производили отравляющие вещества, среди которых был газ циклон-Б, использовавшийся для умерщвления людей в газовых камерах.
За все время существования концлагеря Дахау через него прошли согласно регистрационным документам, 206 тысяч заключенных (реально около 250 тысяч человек) из 24 стран. Из них согласно документам лагерного учета, погибли 31951 человек (реальная цифра предположительно превышает 70 тысяч человек).
Среди замученных – около 12 тысяч советских военнопленных. Около 140 тысяч заключенных были переведены в другие лагеря.
В тяжелых условиях жестокого режима узники вели борьбу против фашистов. В лагере действовала подпольная организация заключенных во главе с интернациональным комитетом, в который входили национальные группы. Руководили им коммунисты и деятели социал-демократического движения, такие, как Оскар Мюллер (впоследствии вице-президент комитета борцов Сопротивления ФРГ), Раймон Прунье и Эдгар Франшо (Франция), Иосиф Лаушер (секретарь Венского горкома компартии Австрии, члeн ЦК), Франц Лаушер (члeн ЦК Австрийской компартии) и другие.
Русский подпольный комитет в концлагере Дахау был образован осенью 1943 года. Советскую группу сопротивления возглавлял подполковник Илларион Панов. Был создан военный отдел по подготовке вооруженного восстания, его руководителем стал генерал-майор Сергей Вишневский.
Центром подполья был лазарет.
Национальные и интернациональные организации заключенных спасали больных, устраивали акты саботажа, поддерживали контакты с немецкими и иностранными группами, действовавшими в других городах и лагерях Баварии.
В связи с приближением войск союзников в апреле 1945 года комендант лагеря получил приказ рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, в котором предписывалось, чтобы ни один заключенный живым не попал в руки врага, а лагерь был уничтожен. Заключенных стали эвакуировать. 26 апреля 1945 года почти семь тысяч человек из Дахау пешком отправили на юг к Тегернзее (местечко в предгорьях Альп примерно в 50 километрах южнее Мюнхена). Во время шестидневного марша любого, кто отставал или не мог идти дальше, расстреливали. Многие погибали от переохлаждения, голода или изнеможения.
Утром 28 апреля 1945 года в городе Дахау подняла восстание подпольная группа, состоящая из жителей города и бежавших ранее заключенных концлагеря. Им удалось занять городскую ратушу, но через несколько часов восстание было подавлено превосходящими силами гестапо. Однако оно способствовало тому, что фашисты не успели эвакуировать оставшихся заключенных из концлагеря.
В связи с приближением войск союзников гитлеровцы пытались взорвать концлагерь вместе с узниками, но это им не удалось. В лагерь 29 апреля вошли американские войска. В момент освобождения в нем оставалось 30 тысяч узников. В начале мая 1945 года американские войска освободили заключенных, отправленных на юг маршем смерти.
После окончания Второй мировой войны комендант лагеря и члены охраны предстали перед Международным военным трибуналом в Нюрнберге. Осуществлявшие в лагере медицинские эксперименты врачи также предстали перед судом.
После освобождения концлагеря Дахау американские войска использовали его в качестве лагеря для интернированных лиц, а с 1948 года в этом месте строилось временное жилье для беженцев. Сейчас на месте концлагеря расквартировано подразделение баварской полиции.
Бывшие узники дали клятву бороться против фашизма, в какой бы форме он ни проявлялся.
Созданный Международный комитет узников Дахау (International Dachau Committee, CID) функционирует и по сей день. CID представляет всех бывших заключенных, выживших и пострадавших в лагере Дахау в период между 1933 и 1945 годами. Он ведет активную антифашистскую пропаганду, содержит Мемориальный комплекс (музей, архив, библиотека) Дахау. К своей деятельности CID привлекает и молодое поколение антифашистов.
В 1960 году в Дахау был открыт памятник жертвам фашизма, а в 1965 году по инициативе CID и при поддержке правительства Баварии – мемориальный комплекс и музей.
Ежегодно на бывшем плацу лагеря проходит митинг памяти "Никогда больше", когда в Дахау из многих стран приезжают оставшиеся в живых узники концлагеря. День памяти приурочен к 29 апреля.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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75 лет Великой ПобедыДахауВторая мировая война (1939-1945)Справки
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