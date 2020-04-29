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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
2020-04-29T14:00
https://ria.ru/20200429/1570077154.html
"Заговор классиков". Крылов. "Никакой я вам не дедушка!"
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570741368_3:0:638:357_1036x0_80_0_0_d80af7d1130a0d5f4d06d83e73ddda60.jpg
РИА Новости

"Заговор классиков". Крылов. "Никакой я вам не дедушка!"

14:00 29.04.2020
1176
Подкаст "Заговор классиков"
"Заговор классиков". Крылов. "Никакой я вам не дедушка!"
29 апреля, 14:00
Гений басни, человек-загадка, в молодости участник кулачных боев, крамольный сатирик, картежник, легендарный обжора, нелюдимый мудрец, союзник царской власти, чей гроб торжественно нес, среди прочих, сам начальник тайной полиции.
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
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Подкаст "Заговор классиков"ПодкастВиктор Ерофеев
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