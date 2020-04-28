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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T23:53
https://ria.ru/20200428/1570714136.html
В США суд отказался освободить россиянина Фирсова
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564340905_0:47:3071:1774_1036x0_80_0_0_972e8763c6406d1a09c34f1decf2a2e9.jpg
РИА Новости

В США суд отказался освободить россиянина Фирсова

23:53 28.04.2020
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© AP Photo / Jacquelyn MartinСтатуя Фемиды у здания суда в США
Статуя Фемиды у здания суда в США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Статуя Фемиды у здания суда в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости, Алексей Богдановский. Суд в Калифорнии отказался освободить под залог до процесса обвиняемого в компьютерных преступлениях гражданина РФ Кирилла Фирсова, несмотря на то, что тот заявлял о высоком риске заразиться в тюрьме коронавирусом, говорится в распоряжении суда.
Фирсов был арестован в Нью-Йорке 7 марта и находится там же под стражей, но обвинения ему предъявлены в Калифорнии. Нью-Йорк больше всех других штатов пострадал от эпидемии коронавируса.
Сергей Железняк
11 марта, 17:36
В Госдуме прокомментировали обвинения США в адрес россиянина Фирсова
Фирсов предоставил суду справку от российского врача Анны Примеровой, где говорилось, что он с 2010 года страдает бронхиальной астмой и был в больнице в связи с этим диагнозом. Фирсов предложил отпустить его под залог в 250 тысяч долларов, гарантированный лишь его подписью, и дать ему возможность быть отбыть карантин вне тюрьмы.
В свою очередь, прокуроры заявили, что Фирсов может бежать из США, где ему грозит до 10 лет тюрьмы. Кроме того, прокуроры заявили, что Фирсов не принимает каких-либо препаратов от астмы и что в его тюрьме предприняты карантинные меры.
Судья Эллисон Годдард согласилась с мнением прокуроров и заявила, что с США Фирсова ничего не связывает, так что есть серьезный риск его побега. Она также сочла "значительными" меры предосторожности, принятые в связи с коронавирусом в тюрьмах Нью-Йорка. Таким образом, суд отклонил ходатайство об освобождении Фирсова под залог.
По данным американских властей, Фирсов содействовал незаконной продаже персональных данных через онлайн-платформу deer.io. По информации обвинения, Фирсов - администратор этой платформы, которая расположена в России и предоставляет возможность преступным элементам для продажи их "продуктов и услуг".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Клавиатура компьютера
11 марта, 12:00
Эксперт рассказал о портале, которым мог владеть Фирсов
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияСШАВ мире
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