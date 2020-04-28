В США суд отказался освободить россиянина Фирсова

ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости, Алексей Богдановский. Суд в Суд в Калифорнии отказался освободить под залог до процесса обвиняемого в компьютерных преступлениях гражданина РФ Кирилла Фирсова, несмотря на то, что тот заявлял о высоком риске заразиться в тюрьме коронавирусом , говорится в распоряжении суда.

Фирсов был арестован в Нью-Йорке 7 марта и находится там же под стражей, но обвинения ему предъявлены в Калифорнии. Нью-Йорк больше всех других штатов пострадал от эпидемии коронавируса.

Фирсов предоставил суду справку от российского врача Анны Примеровой, где говорилось, что он с 2010 года страдает бронхиальной астмой и был в больнице в связи с этим диагнозом. Фирсов предложил отпустить его под залог в 250 тысяч долларов, гарантированный лишь его подписью, и дать ему возможность быть отбыть карантин вне тюрьмы.

В свою очередь, прокуроры заявили, что Фирсов может бежать из США , где ему грозит до 10 лет тюрьмы. Кроме того, прокуроры заявили, что Фирсов не принимает каких-либо препаратов от астмы и что в его тюрьме предприняты карантинные меры.

Судья Эллисон Годдард согласилась с мнением прокуроров и заявила, что с США Фирсова ничего не связывает, так что есть серьезный риск его побега. Она также сочла "значительными" меры предосторожности, принятые в связи с коронавирусом в тюрьмах Нью-Йорка. Таким образом, суд отклонил ходатайство об освобождении Фирсова под залог.

По данным американских властей, Фирсов содействовал незаконной продаже персональных данных через онлайн-платформу deer.io. По информации обвинения, Фирсов - администратор этой платформы, которая расположена в России и предоставляет возможность преступным элементам для продажи их "продуктов и услуг".