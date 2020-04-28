Посольство ответило на обвинения в попытках отравить чешских политиков

"В связи с недавним заявлением пресс-секретаря МИД Чехии "фактом является то, что примерно три недели назад в Прагу из командировки вернулся надлежащим образом аккредитованный российский дипломат, которого его коллеги действительно забрали из аэропорта", сообщаем, что фактом это, на самом деле, не является", - говорится в сообщении посольства в Twitter.