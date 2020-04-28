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2020-04-29T00:15
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Посольство ответило на обвинения в попытках отравить чешских политиков
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РИА Новости

Посольство ответило на обвинения в попытках отравить чешских политиков

23:34 28.04.2020 (обновлено: 00:15 29.04.2020)
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© РИА Новости / Эдуард ЭрбенПрага, Чехия
Прага, Чехия
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
Прага, Чехия. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Посольство России на фоне предположений чешского СМИ о том, что Москва может готовить покушения на пражских политиков, опровергло заявление представителя МИД Чехии, утверждавшей, что примерно три недели назад в Прагу прибыл российский дипломат.

"В связи с недавним заявлением пресс-секретаря МИД Чехии "фактом является то, что примерно три недели назад в Прагу из командировки вернулся надлежащим образом аккредитованный российский дипломат, которого его коллеги действительно забрали из аэропорта", сообщаем, что фактом это, на самом деле, не является", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Отмечается, что "с середины марта с.г. ни один из дипломатических сотрудников посольства России в Чехии не прибывал в пражский аэропорт".
Ранее пражский еженедельник Respekt со ссылкой на источник в спецслужбах написал, что три недели назад в Прагу прилетел некий мужчина с российским дипломатическим паспортом, а в его чемодане был смертельный яд рицин. По данным издания, мужчина проследовал в посольство РФ на ожидавшей его машине диппредставительства. Как предположил еженедельник, яд мог предназначаться для двух пражских политиков, связанных со сносом памятника маршалу Ивану Коневу и переименованием площади перед посольством РФ в площадь Бориса Немцова.
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Позднее представитель МИД Чехии Зузана Штихова, по информации агентства ЧТК, назвала "фактом" то, что "примерно три недели назад из служебной командировки вернулся в Прагу аккредитованный российский дипломат, которого его коллеги действительно встретили в аэропорту". Однако она отметила, что по деталям МИД высказываться не будет.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения чешских СМИ о том, что Россия может готовить покушения на чешских политиков, похожи на утку. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала информацию чешских СМИ фейком и очередным раздражителем в двусторонних отношениях. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что никто не предъявляет доказательств, что Россия пыталась кого-то отравить в Чехии.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
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РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД ЧехииЧехияПрагаВ мире
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