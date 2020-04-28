В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. За сутки в Москве скончались 67 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
Накануне в столице от COVID-19 умерли 44 больных. Таким образом, количество жертв коронавируса в Москве достигло 546 человек.
Пандемия коронавируса
Коронавирус распространился по всему миру. По данным Всемирной организации здравоохранения, число инфицированных почти достигло трех миллионов, свыше 200 тысяч больных скончались.
В России выявили 93 тысячи зараженных коронавирусом, около восьми тысяч излечились.
Сегодня президент Владимир Путин в ходе совещания объявил о продлении режима нерабочих дней с сохранением заработной платы до 11 мая. Кроме того, глава государства поручил разработать рекомендации по постепенному снятию ограничений, введенных из-за COVID-19.
Путин и глава Минздрава Михаил Мурашко также попросили россиян воздержаться от "посиделок в больших компаниях" во время майских праздников.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.