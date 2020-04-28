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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T07:38
https://ria.ru/20200428/1570713930.html
В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570691694_0:0:3080:1732_1036x0_80_0_0_495940fdb00f9f748db0133f4eb075d2.jpg
РИА Новости

В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом

23:31 28.04.2020 (обновлено: 07:38 29.04.2020)
101475
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. За сутки в Москве скончались 67 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
Накануне в столице от COVID-19 умерли 44 больных. Таким образом, количество жертв коронавируса в Москве достигло 546 человек.
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
28 апреля, 19:35Распространение нового коронавируса
Назван неожиданный эффект пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса

Коронавирус распространился по всему миру. По данным Всемирной организации здравоохранения, число инфицированных почти достигло трех миллионов, свыше 200 тысяч больных скончались.
В России выявили 93 тысячи зараженных коронавирусом, около восьми тысяч излечились.
Сегодня президент Владимир Путин в ходе совещания объявил о продлении режима нерабочих дней с сохранением заработной платы до 11 мая. Кроме того, глава государства поручил разработать рекомендации по постепенному снятию ограничений, введенных из-за COVID-19.
Путин и глава Минздрава Михаил Мурашко также попросили россиян воздержаться от "посиделок в больших компаниях" во время майских праздников.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМихаил МурашкоВладимир ПутинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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