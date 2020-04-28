Тульская область введет цифровые пропуска для въезда в регион

Инспектор дорожно-патрульной службы во время проверки наличия цифрового пропуска на передвижение по Москве

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Тульской области с 30 апреля введут цифровые пропуска, сообщили в областном правительстве.

Пропуска нужны для жителей региона, въезжающим или выезжающим за его пределы на общественном, железнодорожном транспорте, а также на автомобилях.

Жители смогут въехать и выехать из субъекта только, если они едут на работу в организацию, деятельность которой не приостановлена, по личным и семейным делам, а также если им необходима помощь врача в медучреждении.

Пропуск не нужен жителям, которым необходима неотложная медицинская помощь, детям до 14 лет, если они едут с родителями или законными представителями.

Кроме того, все прибывшие в регион (как гости, так и постоянные жители Тульской области) должны самоизолироваться на две недели по месту постоянного жительства. В случае же ухудшения самочувствия надо срочно вызвать врача. Власти также будут выборочно тестировать на коронавирус въезжающих в регион.

Ситуация в регионе

По последним данным, в Тульской области зарегистрировали 783 случае заражения коронавирусом, 63 пациента выздоровели. При этом шесть человек скончались, почти у всех были сопутствующие заболевания. Среди умерших — врач-терапевт.

Сегодня за сутки в регионе подтвердили 70 новых случаев заражения. Как отметили власти, около трети заболели COVID-19 в столичном регионе.

Распространение коронавируса

Коронавирус распространился практически на все государства. По последним данным, число заболевших приблизилось к трем миллионам, свыше 200 больных скончались. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку пандемией.

Многие страны закрыли свои границы, предприятия остановили работу. Власти призывали своих жителей соблюдать режим самоизоляции, в некоторых странах, где наблюдалась особо тяжелая ситуация, был введен жесткий карантин.

В России коронавирус выявили у почти 93 тысяч человек, около восьми тысяч излечились, 867 скончались. Сегодня президент Владимир Путин объявил о продлении режима нерабочих дней до 11 мая. Кроме того, глава государства поручил разработать рекомендации по постепенному снятию ограничений, введенных из-за коронавируса.