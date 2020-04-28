США будут ежедневно проводить до пяти миллионов тестов на COVID-19

"Мы скоро достигнем этого. Мы очень хорошо работаем с тестированием", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее он заявлял, что в день на коронавирус проверяется более 120 тысяч человек. С начала пандемии в США прошли проверку уже 5,6 миллиона человек. Выявлено более миллиона случаев заражения COVID-19. США находятся по этому показателю на первом месте в мире. Сам Трамп неоднократно объяснял это активным тестированием.