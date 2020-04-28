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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T23:13
https://ria.ru/20200428/1570713630.html
США будут ежедневно проводить до пяти миллионов тестов на COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570337228_0:43:3072:1771_1036x0_80_0_0_dcee7ffb83d54bc049a1c6b34bab5eed.jpg
РИА Новости

США будут ежедневно проводить до пяти миллионов тестов на COVID-19

23:13 28.04.2020
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© REUTERS / Mike SegarОчередь в центре тестирования на коронавирус в Нью-Йорке
Очередь в центре тестирования на коронавирус в Нью-Йорке
© REUTERS / Mike Segar
ВАШИНГТОН, 28 апр – РИА Новости. США скоро выйдут на уровень тестирования на коронавирус до 5 миллионов человек в день, заявил во вторник журналистам президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
"Мы скоро достигнем этого. Мы очень хорошо работаем с тестированием", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее он заявлял, что в день на коронавирус проверяется более 120 тысяч человек. С начала пандемии в США прошли проверку уже 5,6 миллиона человек. Выявлено более миллиона случаев заражения COVID-19. США находятся по этому показателю на первом месте в мире. Сам Трамп неоднократно объяснял это активным тестированием.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
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IInferno
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