У протоиерея Александра Шаргунова заподозрили коронавирус

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Настоятель храма святителя Николая в Пыжах, известный московский священник Александр Шаргунов, предположительно, заразился коронавирусом, вместе с ним болеют также дьякон и двое алтарников храма, сообщил во вторник РИА Новости сын священника, депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов.
"Вероятность COVID-19 высокая (у священника - ред.). Заболел уже также дьякон и двое алтарников", - сказал Шаргунов.
По его словам, отец находится в тяжелом состоянии.
"Прошу всех верующих помолиться за отца моего протоиерея Александра", - добавил Шаргунов.
Протоиерею Александру 79 лет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.