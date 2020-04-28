В Рязанской области умерли два пациента с коронавирусом

БРЯНСК, 28 апр - РИА Новости. Два жителя Рязанской области с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались в рязанских больницах, сообщает правительство региона.
"Оперативная группа правительства Рязанской области сообщает о том, что сегодня стало известно о смерти двух пациентов рязанских больниц, имеющих положительный тест на COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина 78 лет умер от осложнений после перенесенного инфаркта. Причина смерти мужчины 71 года будет установлена в результате комплексного исследования гистологического материала.
В субботу правительство региона сообщало о смерти 66-летнего мужчины с подтвержденным диагнозом СОVID-19.
По данным на вторник, общее число заболевших COVID-19 в Рязанской области достигло 788.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.