Во Франции не подтвердили сообщения о конференции "нормандского формата"

ПАРИЖ, 28 апр - РИА Новости. МИД Франции не подтверждает и не опровергает информацию о видеоконференции глав внешнеполитических ведомств стран Нормандского формата.
"Анонс встречи будет в свое время сделан страной-организатором", - сообщил в ходе брифинга во вторник представитель министерства в ответ на просьбу подтвердить, что встреча в онлайн-формате пройдет 30 апреля.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча глав МИД "нормандского" формата по урегулированию на Украине в форме видеоконференции запланирована на четверг, все стороны дали согласие участвовать в ней.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.