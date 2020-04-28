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2020-04-28T22:58
https://ria.ru/20200428/1570713410.html
Во Франции не подтвердили сообщения о конференции "нормандского формата"
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РИА Новости

Во Франции не подтвердили сообщения о конференции "нормандского формата"

22:58 28.04.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
ПАРИЖ, 28 апр - РИА Новости. МИД Франции не подтверждает и не опровергает информацию о видеоконференции глав внешнеполитических ведомств стран Нормандского формата.
"Анонс встречи будет в свое время сделан страной-организатором", - сообщил в ходе брифинга во вторник представитель министерства в ответ на просьбу подтвердить, что встреча в онлайн-формате пройдет 30 апреля.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
23 апреля, 12:52
Песков оценил вероятность проведения нового "нормандского саммита"
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча глав МИД "нормандского" формата по урегулированию на Украине в форме видеоконференции запланирована на четверг, все стороны дали согласие участвовать в ней.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
27 апреля, 12:45
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Дмитрий КулебаМИД Франции‎ФранцияУкраинаВ мире
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