В Курской области похоронили епископа Вениамина

"Владыку похоронили в Коренной пустыни, у стен храма Рождества Богородицы. Из-за ограничений, связанных с новой коронавирусной инфекцией, присутствовало очень мало священнослужителей, посторонних не пускали", - сказал собеседник агентства, отметив, что священника похоронили в закрытом гробу.