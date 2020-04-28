В Курской области похоронили епископа Вениамина

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Скончавшегося от осложнений из-за коронавируса епископа Железногорского и Льговского Вениамина похоронили во вторник в монастыре Коренная пустынь в Курской области у стен храма Рождества Богородицы, сообщил РИА Новости представитель региональной администрации.
"Владыку похоронили в Коренной пустыни, у стен храма Рождества Богородицы. Из-за ограничений, связанных с новой коронавирусной инфекцией, присутствовало очень мало священнослужителей, посторонних не пускали", - сказал собеседник агентства, отметив, что священника похоронили в закрытом гробу.
Епископ Вениамин скончался в воскресенье в Курске, у него была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией. На сайте Курской епархии отмечается, что священнослужитель скончался "от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией". Ему было 54 года.
В течение шести лет, до избрания епископом и возведения в сан архимандрита, владыка Вениамин был наместником Коренной пустыни.
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