Названы "выигравшие" от коронавируса страны

Медицинские работники в больнице для пациентов с коронавирусом в Тэгу

Три этих государства относительно быстро справились с распространением COVID-19, что помогло им перезапустить экономики и возобновить работу предприятий и заведений. После этого они стали более привлекательными для инвесторов, что отражает укрепление валют этих стран.

Значимую роль сыграло и то, что Китай, который является одним из главных торговых партнеров для всех трех государств, уже постепенно снимает ограничения.

Пандемия коронавируса

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы практически во всех странах мира. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Общее число зараженных в мире превысило 2,9 миллиона человек, из них более 200 тысяч скончались.

В Австралии коронавирус выявили у 6725 человек, жертвами болезни стали 84 человека. В Новой Зеландии число зараженных составило 1124 человека, погибли 84 пациента. В Южной Корее эти показатели составили 10 752 человека и 244 человека соответственно.