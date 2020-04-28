В Приднестровье число зараженных коронавирусом возросло до 428

ТИРАСПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Еще двадцать заболевших коронавирусом выявлены в Приднестровье, общее число инфицированных достигло 428, всего скончались 20 человек, сообщил во вторник оперативный штаб по COVID-19 в ПМР.
"В лабораториях Тирасполя и Кишинёва были отработаны остававшиеся на доисследовании от 26 и 27 апреля пробы. Семь показали положительный результат, четыре остаются в работе, остальные – отрицательные", - говорится сообщении.
Кроме того, из отправленных во вторник в столицу Молдавии первичных биоматериалов COVID-положительными оказались 13, другие дали отрицательный ответ.
По данным оперштаба, всего коронавирус лабораторно подтвержден у 428 приднестровцев, 370 человек проходят лечение на территории ПМР, 37 пациентов выздоровели.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.