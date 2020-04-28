Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T22:42
https://ria.ru/20200428/1570713151.html
В Приднестровье число зараженных коронавирусом возросло до 428
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570199349_0:0:2995:1685_1036x0_80_0_0_0d97a3439828cc55635082bc0ea64db4.jpg
РИА Новости

В Приднестровье число зараженных коронавирусом возросло до 428

22:42 28.04.2020
1576
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник клиники в защитном костюме
Сотрудник клиники в защитном костюме
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Сотрудник клиники в защитном костюме. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Еще двадцать заболевших коронавирусом выявлены в Приднестровье, общее число инфицированных достигло 428, всего скончались 20 человек, сообщил во вторник оперативный штаб по COVID-19 в ПМР.
"В лабораториях Тирасполя и Кишинёва были отработаны остававшиеся на доисследовании от 26 и 27 апреля пробы. Семь показали положительный результат, четыре остаются в работе, остальные – отрицательные", - говорится сообщении.
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
28 апреля, 19:35Распространение нового коронавируса
Назван неожиданный эффект пандемии коронавируса
Кроме того, из отправленных во вторник в столицу Молдавии первичных биоматериалов COVID-положительными оказались 13, другие дали отрицательный ответ.
По данным оперштаба, всего коронавирус лабораторно подтвержден у 428 приднестровцев, 370 человек проходят лечение на территории ПМР, 37 пациентов выздоровели.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
020401
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19В мире
Рекомендуем
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
В Германии назвали единственного виновника в развязывании Второй мировой
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Анатолий Быков
Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:23Росавтодору выделят 6,85 млрд рублей на ремонт дорог в Крыму
16:21Попова заявила, что тяжелых случаев COVID-19 у детей в России нет
16:21Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии
16:21В здания Верховного суда не будут пускать без масок и перчаток
16:20Власти Москвы объяснили, что делать при аннулировании рабочего пропуска
16:20Путин: СССР пытаются уравнять с нацистами, но нам оправдываться не за что
16:18В ДНР заявили об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе
16:17Джонсон отметил вклад СССР в Победу над нацизмом
16:13Уровень безработицы в США обновил максимум с 1940 года
16:13Путин и Джонсон выразили готовность к налаживанию диалога
16:13Египет намерен снять ограничения из-за коронавируса с 1 июня
16:12Дочь фронтовика рассказала о задании отца заминировать подступы к Кремлю
16:12В период пандемии страны должны объединить усилия, заявила глава МПС
16:11Путин и Джонсон поздравили друг друга с 75-летием Победы
16:11Имущество актера Сергея Жигунова распродали на аукционе, пишут СМИ
16:10Путин обсудил на совещании Совбеза борьбу с COVID-19
16:09Компании в России подали заявки на зарплатные кредиты на 94 млрд рублей
16:08В Башкирии пропавшего в апреле ребенка нашли мертвым, сообщил источник
16:08В ЦБ допустили снижение ключевой ставки в июне
16:00Россияне подали на реструктуризацию кредитов 1,4 миллиона заявок
Лента новостейМолния