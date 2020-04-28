В Израиле число случаев коронавируса превысило 15,7 тысячи

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Израиле во вторник выросло на 139 и составило 15 728, два человека скончались, общее число умерших достигло 210, сообщает министерство здравоохранения страны.
Согласно вечерней сводке израильского минздрава, во вторник число тяжелобольных сократилось до 116 человек, из них 92 пациента нуждаются в искусственной вентиляции легких.
В течение дня 371 человек выздоровел, общее число выздоровевших составило 7 746 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
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