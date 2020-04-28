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2020-04-28T23:25
https://ria.ru/20200428/1570713060.html
Сбросившая 21 килограмм девушка назвала четыре секрета похудения
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РИА Новости

Сбросившая 21 килограмм девушка назвала четыре секрета похудения

22:38 28.04.2020 (обновлено: 23:25 28.04.2020)
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© Fotolia / JenkoAtamanДевушка измеряет объем талии
Девушка измеряет объем талии
© Fotolia / JenkoAtaman
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Студентка из Индии Самикша Наги рассказала изданию Times of India, как ей удалось похудеть на 21 килограмм за десять месяцев.
"После большого числа неудачных попыток я выявила для себя четыре секрета похудения: целеустремленность, сила воли, терпение и правильное питание", — отметила она.
По словам девушки, главным изменением ее образа жизни стало уменьшение порций. Кроме того, ела она только то, что приготовила сама дома.
Также Наги занималась спортом три раза в неделю по полтора часа.
"Я поняла, что терять вес не так сложно, как кажется в начале", — заключила она.
Меньше чем за год девушка похудела с почти 77 до 56 килограммов.
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24449109645
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Популярные комментарии
1. хватит жрать. 2. хватит жрать. 3. хватит жрать. 4. хватит жрать.
28 апреля, 23:23
Андрей Е
40100004
2 раза уже худел со 116 до 89-85 кг. Сча опять 115
28 апреля, 22:50
RSRick Sanchez
991401
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