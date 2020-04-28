Сбросившая 21 килограмм девушка назвала четыре секрета похудения

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Студентка из Студентка из Индии Самикша Наги рассказала изданию Times of India , как ей удалось похудеть на 21 килограмм за десять месяцев.

"После большого числа неудачных попыток я выявила для себя четыре секрета похудения: целеустремленность, сила воли, терпение и правильное питание", — отметила она.

По словам девушки, главным изменением ее образа жизни стало уменьшение порций. Кроме того, ела она только то, что приготовила сама дома.

Также Наги занималась спортом три раза в неделю по полтора часа.

"Я поняла, что терять вес не так сложно, как кажется в начале", — заключила она.