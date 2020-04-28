Сбросившая 21 килограмм девушка назвала четыре секрета похудения

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Студентка из Индии Самикша Наги рассказала изданию Times of India, как ей удалось похудеть на 21 килограмм за десять месяцев.
"После большого числа неудачных попыток я выявила для себя четыре секрета похудения: целеустремленность, сила воли, терпение и правильное питание", — отметила она.
По словам девушки, главным изменением ее образа жизни стало уменьшение порций. Кроме того, ела она только то, что приготовила сама дома.
Также Наги занималась спортом три раза в неделю по полтора часа.
"Я поняла, что терять вес не так сложно, как кажется в начале", — заключила она.
Меньше чем за год девушка похудела с почти 77 до 56 килограммов.