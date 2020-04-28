СК проверит информацию о невыплате средств за COVID-19 хакасским врачам

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться, действительно ли работающие в условиях пандемии коронавируса медики из Абакана не получили положенные им выплаты, сообщает СК во вторник.
По данным следствия, в эфире одного из телеканалов журналисты рассказали, что выделенные из федерального бюджета дополнительные средства для работающих в условиях пандемии COVID-19 медиков так и не дошли до некоторых получателей в Хакасии.
"По словам корреспондентов, медики из города Абакана не получили положенные выплаты. Глава ведомства потребовал от подчиненных оперативно разобраться в данной ситуации", - говорится в сообщении.
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