Клинтон поддержала Байдена в качестве кандидата в президенты США

ВАШИНГТОН, 28 апр – РИА Новости. Уступившая в 2016 году Дональду Трампу в борьбе за президентское кресло Хиллари Клинтон объявила во вторник о своей поддержке кандидата в президенты США Джо Байдена.
"Я хотела бы добавить свой голос ко многим другим, кто поддержал вас", - сказала она в ходе их совместной видеоконференции, которая транслировалась в эфире телеканала Fox News.
По ее словам, Байден готовился к президентству всю жизнь, а сама она "имела честь" работать с ним не один год.
"Я видела, как Джо сплачивает людей. Для меня это момент, когда нам нужен лидер, президент – такой как Джо Байден", - добавила Клинтон.
Она заверила, что у нее и Байдена много общих ценностей, в том числе отношение к семье.