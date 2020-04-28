Клинтон поддержала Байдена в качестве кандидата в президенты США

"Я хотела бы добавить свой голос ко многим другим, кто поддержал вас", - сказала она в ходе их совместной видеоконференции, которая транслировалась в эфире телеканала Fox News

По ее словам, Байден готовился к президентству всю жизнь, а сама она "имела честь" работать с ним не один год.

"Я видела, как Джо сплачивает людей. Для меня это момент, когда нам нужен лидер, президент – такой как Джо Байден", - добавила Клинтон.