Президент Грузии заявила о "дефиците доверия" с Украиной из-за Саакашвили

ТБИЛИСИ, 28 апр - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что между Тбилиси и Киевом возник "дефицит доверия" из-за возможного назначения бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили вице-премьером Украины, эти намерения вызывают тревогу у общества и руководства страны.
Ранее Саакашвили заявил, что Зеленский предложил ему стать вице-премьером по реформам и поручил заниматься переговорами с МВФ и другими финансовыми организациями. За назначение должна проголосовать Верховная рада Украины, однако поддержки его кандидатуры среди депутатов пока нет, в том числе в пропрезидентской фракции "Слуга народа". Спикер Рады Дмитрий Разумков не уверен, что поддержит назначение экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на должность вице-премьера по вопросу реформ.
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"Грузия и Украина являются тесными стратегическими партнёрами. Наше сотрудничество основано на вековой дружбе между народами и уважении наших совместных интересов и стремлений. Несмотря на это, в эти дни наша партнёрская страна рассматривает на высокую политическую должность кандидатуру лица, который считается виновным всеми тремя судебными инстанциями в Грузии. Надо отметить, что это вызвало обоснованную встревоженность и реакцию нашего руководства и общества", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента.
Зурабишвили отметила, что осознает неприемлемость вмешательства в международных отношениях во внутренние дела другого государства и его кадровую политику, однако "также неприемлемо и полностью непонятно избрание на гражданскую позицию руководством Украины того человека, преступные действия которого фигурируют не только в постановлении грузинского суда, но и в соответствующем вердикте европейского суда по правам человека".
По ее словам, что Грузию и Украину связывают многовековая дружба. "Невозможно представить, что получит Грузия или Украина от того, что разойдутся пути и ослабнет единство... Не могу представить, как один человек может быть настолько важным, чтобы Украине стоило из-за него положить на весы наши долгие межгосударственные отношения, игнорировать наши институты и оскорбить нашу общественность. Сожалею, что сегодня мы нарушаем необходимую даже в отношении коронавируса солидарность, которая сегодня, практически, объединяет весь мир.... Сожалею, в связи с дефицитом доверия, который уже возник между нашими странами, однако хочу, чтобы я ошибалась и оставляю надежду на то, что интересы наших стран окажутся более ценными, чем тесные политические амбиции и расчёты", - отметила Зурабишвили.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик на следующий день вернулся на Украину.