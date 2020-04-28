Президент Грузии заявила о "дефиците доверия" с Украиной из-за Саакашвили

Зурабишвили отметила, что осознает неприемлемость вмешательства в международных отношениях во внутренние дела другого государства и его кадровую политику, однако "также неприемлемо и полностью непонятно избрание на гражданскую позицию руководством Украины того человека, преступные действия которого фигурируют не только в постановлении грузинского суда, но и в соответствующем вердикте европейского суда по правам человека".

По ее словам, что Грузию и Украину связывают многовековая дружба. "Невозможно представить, что получит Грузия или Украина от того, что разойдутся пути и ослабнет единство... Не могу представить, как один человек может быть настолько важным, чтобы Украине стоило из-за него положить на весы наши долгие межгосударственные отношения, игнорировать наши институты и оскорбить нашу общественность. Сожалею, что сегодня мы нарушаем необходимую даже в отношении коронавируса солидарность, которая сегодня, практически, объединяет весь мир.... Сожалею, в связи с дефицитом доверия, который уже возник между нашими странами, однако хочу, чтобы я ошибалась и оставляю надежду на то, что интересы наших стран окажутся более ценными, чем тесные политические амбиции и расчёты", - отметила Зурабишвили.