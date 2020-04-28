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2020-04-28T22:13
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Президент Грузии заявила о "дефиците доверия" с Украиной из-за Саакашвили
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РИА Новости

Президент Грузии заявила о "дефиците доверия" с Украиной из-за Саакашвили

22:13 28.04.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции "Слуга народа" в Киеве
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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ТБИЛИСИ, 28 апр - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что между Тбилиси и Киевом возник "дефицит доверия" из-за возможного назначения бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили вице-премьером Украины, эти намерения вызывают тревогу у общества и руководства страны.
Ранее Саакашвили заявил, что Зеленский предложил ему стать вице-премьером по реформам и поручил заниматься переговорами с МВФ и другими финансовыми организациями. За назначение должна проголосовать Верховная рада Украины, однако поддержки его кандидатуры среди депутатов пока нет, в том числе в пропрезидентской фракции "Слуга народа". Спикер Рады Дмитрий Разумков не уверен, что поддержит назначение экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на должность вице-премьера по вопросу реформ.
Михаил Саакашвили после встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве. 24 апреля 2020
24 апреля, 14:32
Саакашвили оконфузился с флагом Украины
"Грузия и Украина являются тесными стратегическими партнёрами. Наше сотрудничество основано на вековой дружбе между народами и уважении наших совместных интересов и стремлений. Несмотря на это, в эти дни наша партнёрская страна рассматривает на высокую политическую должность кандидатуру лица, который считается виновным всеми тремя судебными инстанциями в Грузии. Надо отметить, что это вызвало обоснованную встревоженность и реакцию нашего руководства и общества", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента.
Зурабишвили отметила, что осознает неприемлемость вмешательства в международных отношениях во внутренние дела другого государства и его кадровую политику, однако "также неприемлемо и полностью непонятно избрание на гражданскую позицию руководством Украины того человека, преступные действия которого фигурируют не только в постановлении грузинского суда, но и в соответствующем вердикте европейского суда по правам человека".
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на заседании Высшего Административного суда Украины. 28 июня 2019
24 апреля, 17:31
"Карлсоном был, им и останется". Чего Украине ждать от Саакашвили
По ее словам, что Грузию и Украину связывают многовековая дружба. "Невозможно представить, что получит Грузия или Украина от того, что разойдутся пути и ослабнет единство... Не могу представить, как один человек может быть настолько важным, чтобы Украине стоило из-за него положить на весы наши долгие межгосударственные отношения, игнорировать наши институты и оскорбить нашу общественность. Сожалею, что сегодня мы нарушаем необходимую даже в отношении коронавируса солидарность, которая сегодня, практически, объединяет весь мир.... Сожалею, в связи с дефицитом доверия, который уже возник между нашими странами, однако хочу, чтобы я ошибалась и оставляю надежду на то, что интересы наших стран окажутся более ценными, чем тесные политические амбиции и расчёты", - отметила Зурабишвили.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик на следующий день вернулся на Украину.
Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве
28 апреля, 16:03
СМИ сообщили об отказе назначить Саакашвили вице-премьером Украины
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Саломе ЗурабишвилиПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныМихаил СаакашвилиГрузияУкраинаВ мире
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