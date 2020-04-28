Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T22:05
https://ria.ru/20200428/1570712676.html
В Минтруде рассказали о сценарии в пять миллионов безработных
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570155519_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_f5fcc5a29668cad9d58763855f27e283.jpg
РИА Новости

В Минтруде рассказали о сценарии в пять миллионов безработных

22:05 28.04.2020
1794
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСайт общероссийского центра занятости
Сайт общероссийского центра занятости
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что на фоне пандемии в министерстве просчитывали сценарий в 5 миллионов безработных, но сейчас есть тенденция к сохранению занятости.
По его словам, по методике МОТ, в РФ сейчас порядка 3,7 миллиона человек без работы, почти 950 тысяч из них пришли в центры занятости.
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
28 апреля, 19:35Распространение нового коронавируса
Назван неожиданный эффект пандемии коронавируса
"Когда мы говорим о 5-6 миллионах человек, о которых сейчас говорит Высшая школа экономики, это в принципе одно из сценарных развитий, один из сценариев, которые министерство труда на сегодняшний день просчитывало у себя, то есть мы четко отследили тенденции, которые складываются на рынке, мы понимаем, что при развитии событий один из сценарных условий соответствовал такому уровню безработицы", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 24".
Он уточнил, что формируемые меры поддержки дают тенденцию сохранения занятости, то есть большинство из этих мер попадает в точку и позволяет сохранять сотрудников.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
24021612
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Антон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
Рекомендуем
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
В Германии назвали единственного виновника в развязывании Второй мировой
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:23Росавтодору выделят 6,85 млрд рублей на ремонт дорог в Крыму
16:21Попова заявила, что тяжелых случаев COVID-19 у детей в России нет
16:21Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии
16:21В здания Верховного суда не будут пускать без масок и перчаток
16:20Власти Москвы объяснили, что делать при аннулировании рабочего пропуска
16:20Путин: СССР пытаются уравнять с нацистами, но нам оправдываться не за что
16:18В ДНР заявили об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе
16:17Джонсон отметил вклад СССР в Победу над нацизмом
16:13Уровень безработицы в США обновил максимум с 1940 года
16:13Путин и Джонсон выразили готовность к налаживанию диалога
16:13Египет намерен снять ограничения из-за коронавируса с 1 июня
16:12Дочь фронтовика рассказала о задании отца заминировать подступы к Кремлю
16:12В период пандемии страны должны объединить усилия, заявила глава МПС
16:11Путин и Джонсон поздравили друг друга с 75-летием Победы
16:11Имущество актера Сергея Жигунова распродали на аукционе, пишут СМИ
16:10Путин обсудил на совещании Совбеза борьбу с COVID-19
16:09Компании в России подали заявки на зарплатные кредиты на 94 млрд рублей
16:08В Башкирии пропавшего в апреле ребенка нашли мертвым, сообщил источник
16:08В ЦБ допустили снижение ключевой ставки в июне
16:00Россияне подали на реструктуризацию кредитов 1,4 миллиона заявок
Лента новостейМолния