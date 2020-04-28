Глава Екатеринбурга повысил медработникам зарплату на 25%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление об увеличении на 25% заработной платы медицинским работникам, работающим в условии пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба мэрии.
По данным на 28 апреля, в Свердловской области зарегистрировано 539 случаев COVID-19, из них 85 – за последние сутки. В общей сложности врачи вылечили 108 человек.
"Согласно постановлению, оклад персонала больниц и поликлиник, а также специалистов медицинских кабинетов дошкольных и общеобразовательных учреждений будет увеличен на 25%", - говорится в сообщении.
По словам Высокинского, основные услуги, которые горожане получают сегодня, оказывают воспитатели, педагоги, медсестры и врачи, именно поэтому их заработная плата, независимо от непредвиденных ситуаций, которые сегодня происходят, должна быть на достойном уровне.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.