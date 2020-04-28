Глава Екатеринбурга повысил медработникам зарплату на 25%

"Согласно постановлению, оклад персонала больниц и поликлиник, а также специалистов медицинских кабинетов дошкольных и общеобразовательных учреждений будет увеличен на 25%", - говорится в сообщении.

По словам Высокинского, основные услуги, которые горожане получают сегодня, оказывают воспитатели, педагоги, медсестры и врачи, именно поэтому их заработная плата, независимо от непредвиденных ситуаций, которые сегодня происходят, должна быть на достойном уровне.