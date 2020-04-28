ЕР подготовит предложения по поэтапному выходу экономики из карантина

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Высший совет " Высший совет " Единой России " подготовит предложения по поэтапному выходу российской экономики из кризисной ситуации, связанной с распространением коронавируса в стране, сообщил председатель высшего совета партии Борис Грызлов

Президент России Владимир Путин объявил 6-8 мая нерабочими днями. В общей сложности нерабочие дни продлятся до 11 мая, а выход из самоизоляции начнется 12 мая, однако он не будет одномоментным.

"Представители высшего совета "Единой России", рабочих групп высшего совета также подготовят инициативы для обсуждения и направления в правительство. Члены рабочей группы "Устойчивое развитие" представят предложения по поэтапному выходу из карантина от представителей отраслей в регионах", - приводят слова Грызлова в аппарате высшего совета ЕР.

Сейчас важно не только выработать план поэтапного выхода из карантина, но и пересмотреть подходы, показавшие себя неэффективными, отметил Грызлов. По его словам, нужно не просто вновь приступить к работе, но посмотреть, как можно ее улучшить, "учитывая современные реалии".

"Некоторые предложения, в том числе предложения строительного сообщества, представителей сельского хозяйства, отрасли информационных технологий, прошли предварительное обсуждение на видеоконференциях участников рабочей группы (высшего совета ЕР - ред.), есть рабочее взаимодействие с представителями профильных министерств. Будем усиливать такое взаимодействие, отрабатывать новые форматы совместной работы нашей партии, общественных сил, профессиональных объединений и органов власти", - заключил Грызлов.